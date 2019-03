Norsk VM-debutant med sølv: - Har ikke gått opp for meg

ÖSTERSUND (VG) Mens favorittene Tiril Eckhoff (28) og Marte Olsbu Røiseland (28) skjøt seg bort under sprinten i Sverige, gikk Ingrid Landmark Tandrevold (22) kanskje sitt livs løp.

– Det har ikke gått helt opp for meg enda. Da hadde jeg sikkert begynt å gråte. Jeg gjør et av mine beste renn i karrieren. Timingen er upåklagelig. Alt stemte, sier Landmark Tandrevold til VG.

Etter innsatsen i Sverige har hun grunn til å være stolt. For i Östersund herjet bæringen med majoriteten av konkurrentene. I lett snøvær startet 22-åringen i et høyt tempo, før hun leverte feilfritt på både liggende og stående skyting.

I mål var Landmark Tandrevold i klar ledelse – og det var tydelig at hun hadde tatt ut alt. 22-åringen ble liggende i snøen i flere minutter før hun kom til hektene. Ikke før slovakiske Anastasia Kuzmina (34) kom i mål ble Landmark Tandrevold skjøvet ned fra gullplassen med 9,7 sekunders margin. Tyske Laura Dahlmeier ble nummer tre, 2,9 sekunder bak den norske sølvvinneren.

– Jeg får være ærlig og si at jeg «mistet hodet» på sisterunden og gikk med hjertet. Det føltes som hjertet sluttet å pumpe før mål, for da var jeg så stiv i beina som jeg aldri har vært i hele mitt liv. Jeg kom meg såvidt inn til mål. Det siste jeg rakk å tenke før det ble helt svart var å stå på en 4. plass. Det hadde jeg ikke lyst til. Jeg gravde i kjelleren og videre nedover mot jordas indre kjerne. Det måtte graves dypt, men det var verdt det.

Overrasket

Landmark Tandrevold ligger på 14. plass sammenlagt i verdenscupen denne sesongen. Hennes beste plassering er en 2. plass fra tyske Ruhpolding i januar.

Etter OL i fjor var bæringen knust. Det skyldtes det hun opplevde som et skuffende mesterskap. I etterkant begynte hun derfor å gjøre ting som bidro til at hun enklere klarte å skifte fokus når hun ikke var på trening.

– Livet mitt er en berg- og dalbane. Det kan jeg trygt si. Jeg er bare utrolig takknemlig og glad for alle som er med meg på det. For jeg tror det kan være en tålmodighetsprøve for familie, kjæreste og alle sammen. Jeg håper de kan glede seg sammen med meg over dette, sier Landmark Tandrevold til VG.

Hylles

Tiril Eckhoff vant VM-sprinten i Oslo i 2016. I år ble skjøt hun seg bort, men etterpå var hun mest opptatt av å rose Landmark Tandrevold.

– Det er innmari gøy med Ingrid. Hun kjørte et helt sykt løp. Det er helt rått. Jeg blir rørt. Dette fortjener Ingrid, sier Eckhoff til VG.

– Ingrid sa hun ville legge opp i desember. Hvor imponerende er dette?

– Det er veldig imponerende. Den hun er lagd av, er helt rått, sier Eckhoff i et intervju som du kan se her:

Sammen med Olsbu Røiseland fikk hun selv et skuffende resultat.

– Det var et kjipt løp for min del i dag. Fire bom er altfor mye på en sprint. Men jeg er kjempeimponert over Ingrid. Det gjør min dag veldig mye lettere. Jeg er kjempeglad på hennes vegne, sier Olsbu Røiseland til VG.

Slik endte de øvrige norske:

9. Eckhoff + 32,6, 25. Olsbu Røiseland +1.11,1, 62. Synnøve Solemdal +2.35,5.