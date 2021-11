DOBBELT NORSK: Johannes Thingnes Bø jublet vilt for en 3. plass på fellesstarten i Östersund i avslutningsrennet i mars i år. Det sikret han nemlig verdenscupseieren sammenlagt. Også Tiril Eckhoff (t.v.) stakk av med den store troféet.

Alle ekspertene peker på Thingnes Bø

Han har vunnet verdenscupen sammenlagt tre år på rad. Ekspertene tror Johannes Thingnes Bø (28) tar den store kula igjen.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Før lørdagens verdenscup-start i Östersund har Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) spurt eksperter fra en rekke land om hvem de tror vinner verdenscupen.

På herresiden svarer seks av syv eksperter Johannes Thingnes Bø.

– Jeg får håpe at de er eksperter av en grunn, at de vet hva de snakker om, ler Thingnes Bø.

– Det er jo en tillitserklæring. Det har vel gjort et regnestykke på at det kan være en god mulighet. Så tror jeg nok de innser at det blir tette kamper. Skal man velge én, så er det lett å peke på meg siden jeg har vunnet tre år på rad.

Skjelbreid tipper fransk triumf

NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid er den eneste som tror Quentin Fillon Maillet skal lykkes denne sesongen etter å ha endt som nummer tre i sammendraget de tre siste sesongene.

– Det er en spennende tanke. Han kommer nok til å være med i toppen. Så har jo Liv Grete alltid hatt et øye for franske menn. Da er det kanskje ikke så rart at hun har Quentin som sin favoritt, sier Thingnes Bø til VG.

Ekspertene som er spurt av IBU er Andreas Stabrun Smith (NRK), Liv Grete Skjelbreid (NRK), Dario Puppo (Eurosport), Alexis Boeuf (L´Equipe), Chad Salmela (NBC), Helena Ekholm (SVT) og Stefan Steinacher (sportskommentator Østerrike).

De fleste peker på Sebastian Samuelsson, Quentin Fillon Maillet og Sturla Holm Lægreid som de tøffeste utfordrerne til Thingnes Bø.

Usikker

28-åringen sto over den norske sesongåpningen på Sjusjøen på grunn av en forkjølelse og sier til VG at han er litt usikker på hvor han står før løpene i Östersund.

Tiril Eckhoff vant verdenscupen foran Marte Olsbu Røiseland sist sesong. Der har du også favorittene til ekspertene denne sesongen. Mens Liv Grete Skjelbreid tror Olsbu Røiseland vinner, mener Andreas Stabrun Smith at det blir en kamp mellom Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

– Det blir nok en tøff kamp i år også, ikke tenk på det, melder Tiril Eckhoff når hun blir konfronterte med ekspertenes forhåndstips.

– At de går for Marte og meg skjønner jeg ut i fra det som skjedde sist sesong, men jeg tror også Frankrike og Sverige blir veldig sterke denne sesongen, sier Eckhoff og deler langt på vei antakelsen om at både Lisa Hauser og søstrene Hanna og Elvira Öberg blir spådd en sesong helt oppe i toppsjiktet og med franske Julia Simon som en utfordrer av ekspertene.