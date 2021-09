TV-AKTUELL: Magdalena Forsberg markerer seg sterkt i «Landskampen» på TV 2 denne høsten.

Forsberg om reaksjonen i langrenn: − Det var mer at jeg var gal

OSCARSBORG (VG) Magdalena Forsberg var 27 år da hun byttet fra langrenn til skiskyting. I «Landskampen» avslører hun reaksjonen i ski-miljøet.

Forsberg er blitt 54 år gammel, men viser i «Landskampen» på TV 2 at hun fortsatt er i god form. Hun er den mestvinnende kvinnelige skiskytter gjennom alle tider - til tross for at hun var så gammel som 27 år da hun byttet fra langrenn.

– Det var ikke mange i langrenn som hyllet min beslutning. Det var mer at jeg var gal, sier hun i middagen med de andre deltakerne i «Landskampen» i fredagens program.

– Det husker jeg, sier programleder Gunde Svan, som selv hadde lagt opp et par år i forveien.

– Jeg mistet all glede. Det var ikke moro. Jeg hadde ingen aning om hvordan jeg skulle trene for å bli bedre. Jeg hadde ingen selvtillit, sier Forsberg om situasjonen den gang.

– Jeg hadde tilfeldigvis prøvd skiskyting vinteren før, og jeg synes det var gøy. Men det var ikke mange som mente det var en smart beslutning. De fleste ristet på hodet, sier Forsberg om reaksjonen i langrennsmiljøet.

Fra v. Gunde Svan, Stina Nilsson, Anders Södergren, Magdalena Forsberg og Marcus Hellner.

Når VG treffer henne på Oscarsborg festning, der årets utgave av «Landskampen» ble innspilt, sier hun:

– Jeg er utrolig glad for at jeg ga skiskytingen en sjanse da jeg var 27 år gammel. Jeg tenkte at jeg var for gammel, men det var jeg ikke.

– Det er gøy å følge Stina Nilsson nå. Jeg kjenner meg igjen i henne, og hun er omtrent like gammel nå som hun skifter fra langrenn til skiskyting.

– Hvor lang tid brukte du på å «lære» skiskyting?

– Jeg lærte skytingen fort. Jeg hadde lett for det. Jeg var min første verdenscupseier allerede det første året. Og verdenscupen sammenlagt det tredje året.

– Hvorfor byttet du?

– Jeg utviklet meg ikke lenger i langrenn. Jeg stagnerte. Jeg ville få tilbake gleden og motivasjonen. Jeg var selvfølgelig dårlig til å skyte, men jeg tenkte at jeg ville bli bedre om jeg skjøt 10.000 skudd. Jeg ville lære noe nytt. Og jeg lærte.

I fredagens utgave av «Landskampen» trekker hun fram sitt første VM-gull som det hun husker aller best. Hun mistet en patron på den nest siste skytingen, men slo likevel Olena Zubrilova fra Ukraina til slutt.

Forsbergs 42 verdenscupseirer er desidert mest gjennom tidene. På delt 2. plass ligger Magdalena Neuner og Darja Domratsjeva med 34. Best norske er Tora Berger med 28 og Tiril Eckhoff med 26.

PS: Blant herrene har Ole Einar Bjørndalen 95 verdenscupseirer og Martin Fourcade 83.