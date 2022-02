INNSKYTING: Johannes Thingnes Bø har testet OL-løypene i Kina. Nå er han mistenkt nærkontakt.

Thingnes Bø mistenkt nærkontakt - mer smitteuro i OL-troppen

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold er begge fryktet å være nærkontakter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Olympiatoppen opplyser at det har oppstått en ny mulig nærkontaktsituasjjon under flyturen til Beijing.

Deres helseteam jobber med å få oversikt over situasjonen. Skiskytterne skal snart ha pressekonferanse, og Olympiatoppen velger derfor å gå ut med en foreløpig status.

«Slik det ser ut i øyeblikket er Ingrid Landmark Tandrevold og Johannes Thingnes Bø mulige nærkontakter. De har derfor nærkontaktstatus inntil det er gjennomført kontrolltest av den mulige smittekilden. Ettersom det jobbes med å få oversikt over situasjonen, vil ikke Johannes Thingnes Bø delta på pressekonferansen», heter det i pressemeldingen.

Landslagslege Ola Berger stiller på pressekonferansen, opplyser Olympiatoppen.

Thingnes Bø er forhåndsfavoritt til å bli en av de store OL-kongene - hvis han holder seg frisk.

Det amerikanske statistikkbyrået Gracenote offentliggjorde nylig en analyse hvor de kom frem til at Thingnes Bø er favoritt til å ta fire gull.

Skulle Thingnes Bø og Landmark Tandevold få status som nærkontakter, vil det trolig ikke få alvorlige konsekvenser for utøverne. De kan trene som normalt og forberede seg til OL-starten så lenge de avgir negative tester og holder to meter avstand. Nærkontakter i OL blir testet to ganger hver dag og må spise på eget rom.