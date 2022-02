INNSKYTING: Johannes Thingnes Bø har testet OL-løypene i Kina. Nå er han mistenkt nærkontakt.

Thingnes Bø mistenkt nærkontakt: − Konkurrentene bør være bekymret

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold er begge fryktet å være nærkontakter. Tarjei Bø advarer konkurrentene og sier at broren nå ligger til lading inn mot første OL-øvelse.

25 minutter før skiskytternes første pressekonferanse i Kina, sendte Olympiatoppen ut en hastebeskjed:

Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold var tvunget til å trekke seg fra møtet med pressen. Begge er mistenkte nærkontakter etter flyturen fra Oslo til Beijing.

Brått fikk pressekonferansen en mer dramatisk undertone. Tarjei Bø ankom pressesenteret uten sin bror klokken 12.56 kinesisk tid.

– Jeg har en bror som er en av de to som er nærkontakter. Han våkner ekstra til live når han får fjernet alt annet og kan ligge til lading. Jeg tror konkurrentene bør være bekymret, sier bror Tarjei Bø med en spøkefull undertone.

– Du blir på en måte ikke overrasket lenger. Du får trening i å være forberedt på at alt kan skje. Foreløpig er det en karantenesituasjon hvor han får konkurrert. Men det blir sosialt kjedelig for dem det gjelder, legger han til.

Ved Bøs side på pressekonferansen satt Tiril Eckhoff, verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland og Norges OL-lege, Ola Berger.

– Vi fikk beskjed i morges om at Johannes og Ingrid er i en mulig nærkontakt situasjon. Situasjonen er ikke avklart. Vi jobber med det i helseteamet. Foreløpig betyr det at de kan trene og konkurrere, men de må spise på rommet, sier legen.

– Personer som sitter ved siden av deg, to rader foran eller bak, hvis noen av de tester positivt, blir du definert som nærkontakt. Vi venter nå på svar på test nummer to fra den som hadde positiv prøve, utdyper Berger.

Legen vet ikke hvem den smittede er. Thingnes Bø satt kun med andre utøvere, men Berger kan hverken bekrefte eller avkrefte om en annen norsk utøver har testet positivt.

Bø sier broren tar alt med fatning.

– Det var kjedelig. Det var det første Johannes sa. Men han er en positiv type, sier storebroren.

Thingnes Bø er forhåndsfavoritt til å bli en av de store OL-kongene – hvis han holder seg frisk.

Det amerikanske statistikkbyrået Gracenote offentliggjorde nylig en analyse hvor de kom frem til at Thingnes Bø er favoritt til å ta fire gull.

– Vi prøver å ha mest mulig på det vi kan gjøre noe med, som er det sportslige. Jeg tror de tre som sitter her er ekstremt sugne på å komme i gang. Det gjelder Johannes også. Å få kommet i gang på lørdag, ser alle frem til, sier landslagstrener Egil Kristiansen.

Sturla Holm Lægreid er Thingnes Bøs reserve til åpningsdistansen hvis han ikke rekker rennet i tide.

Skulle Thingnes Bø og Landmark Tandevold få status som nærkontakter, vil det trolig ikke få alvorlige konsekvenser for utøverne. De kan trene som normalt og forberede seg til OL-starten så lenge de avgir negative tester og holder to meter avstand. Nærkontakter i OL blir testet to ganger hver dag og må spise på eget rom.

Tidligerer har kombinerttrioen Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen og Espen Bjørnstad blitt definert som nærkontakter av Estlands koronasmittede utøver Kristjan Ilves. Det skjedde også på flyturen til OL.