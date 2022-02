PÅ REISEFOT: Sportssjef i Norges Skiskytterforbund, Per-Arne Botnan, sier det er opp til hver enkelt utøver om de vil reise til denne ukens verdenscuprenn i Finland - like ved den russiske grensen. Dette bildet er fra OL i Beijing.

Skiskytterne tar dobbeltsjekk før de reiser til Finland: − Blir spesielt

Skiskytterforbundet tar en ekstra sjekk med norske myndigheter før man tirsdag reiser til verdenscupen i finske Kontiolahti – rundt åtte mil fra den russiske grensen.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

– Vi har forholdt oss til hva Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og norske myndigheter har sagt om reiserestriksjoner, så velger vi nå å ta en dobbeltsjekk med norske myndigheter om de mener det er trygt å reise, sier sportssjef Per-Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund.

De norske skiskytterne skal etter planen fly til Kontiolahti via Arlanda og Helsinki tirsdag. Kontiolahti, som er vertsskap for verdenscuprennene fra torsdag, ligger like ved den russiske grensen.

– Kontiolahti er nær grensen, og de som har kjørt fra Kontiolahti til Joensuu har sett spisse steiner som i sin tid ble satt opp i formasjoner for å hindre tanks og panserkjøretøy fra russisk side. Da er det til å forstå at noen blir litt skremt av tanken på å reise så nær grensen til et land som er i krig, sier Botnan.

Det er også grunnen til at det både for utøvere og støtteapparat er frivillig å reise til Finland - og uken etter til Otäpää i Estland.

– Det er ingen som har sagt at de ikke vil reise til Kontiolahti. Hvis noen føler det er utrygt og ukomfortabelt å ta turen, så vil vi akseptere det. Den enkelte får gjøre sin vurdering.

Marte Olsbu Røiseland sier til VG at hun planlegger å sette seg på flyet til Finland tirsdag.

les også Tandrevold klar til å konkurrere igjen: – Ikke vært kjempebekymret

– IBU og skiskytterforbundet har gjort en vurdering av hele situasjonen, og når de mener det er trygt å reise så får man stole på det. De vil bare det beste for utøverne, sier Olsbu Røiseland.

Verdenscuplederen sier hun er «veldig skremt» av det som skjer i Ukraina.

– Det er helt forferdelig.

Sturla Holm Lægreid sier seg enig med Olsbu Røiseland.

– Hvis forbundene sier det er trygt å reise, så stoler jeg på det. Norge er ganske nær Russland, så om vi er i Finland eller Norge har ikke så mye å si. Vi får bare håpe at ikke situasjonen i Ukraina eskalerer. Jeg føler med ukrainere og russere som er mot krigen. Det er jo bare helt forferdelig det som skjer, sier Holm Lægreid.

– Blir spesielt

Per-Arne Botnan innrømmer at det «blir spesielt» å dra på verdenscupen igjen hvor blant annet de ukrainske skiskytterne ikke blir å se.

– Ukrainske skiskyttere som vi møter hver helg i verdenscupen, er nå i uniform for å kjempe for sitt land. Da gjør du deg noen tanker.

Med løpere, smørere, trenere og støtteapparat består troppen til det norske skiskytterforbundet av 28 personer. Fra Finland flyr de videre til Estland, da med en charter som IBU har satt opp.

Kommunikasjonsdirektør Christian Winkler sier IBU er i tett kontakt med arrangørene av de tre siste verdenscup-rundene - inkludert Holmenkollen.

– Alle har i dag bekreftet at arrangementene går som planlagt. Både i Kontiolahti og Otäpää har myndighetene gitt grønt lys til arrangementene, sier Winkler til VG.