EKS-PRESIDENT: Anders Besseberg fotografert under verdenscuprennene i Ruhpolding i 2018. Foto: Jostein Magnussen, VG

Knusende rapport om norsk skiskytterpresident i IBU

Granskningsrapporten til IBU (det internasjonale skiskytterforbundet) er knusende mot tidligere president Anders Besseberg.

Nordmannen er anklaget for korrupsjon og for å hjelpe Russland med å skjule doping.

Østerrikske myndigheter ba våren 2020 norske Økokrim om å ta over etterforskningen av Besseberg. Saken er fortsatt under etterforskning av Økokrim.

Torsdag kom den interne granskningsrapporten som IBU-styret har bedt om.

– Etter kommisjonens syn har Anders Besseberg konsekvent foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort, heter det i rapporten.

– Bessebergs støtte til russiske interesser går langt ut over generell bekymring, heter det videre i rapporten.

VG har ikke fått kontakt med Bessebergs advokat Norbert Wess, men til NRK sier han:

– Jeg vil understreke at politietterforskningen fortsatt pågår, at ingen tiltaler er fremsatt og at Besseberg nekter for alle anklager som er kommet fra myndighetene og IBU-kommisjonen, sier Wess. Han understreker at han ikke har lest rapporten.

Anders Besseberg har ikke besvart VGs henvendelse torsdag morgen. Til NRK har han henvist til advokaten.

I april 2018 avviste Besseberg på det sterkeste at han har mottatt penger for å manipulere og skjule dopingprøver.

– Nei, jeg er ikke korrupt. At jeg skal ha fått betalt av russerne for å skjule dopingprøver, det kan jeg si et klart og tydelig nei til. Jeg har gitt samme svar til etterforskerne. Jeg har aldri mottatt en krone, euro, dollar eller rubel for den saks skyld. Jeg har ikke prøvd å lure unna russiske prøver, uttalte Besseberg til VG.

– Vi er først og fremst rystet over innholdet som fremkommer i rapporten. Her nevnes blant annet overdekking av systematisk russisk doping og omfattende uetisk opptreden fra IBUs ledelse. Dette tar vi naturligvis sterk avstand fra, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund, i en uttalelse.

Besseberg her under verdenscupen i Østersund i 2015. Foto: Jostein Magnussen, VG

Den uavhengige kommisjonen har hatt i oppdrag å assistere WADA og nasjonale myndigheter i etterforskningsarbeidet, i tillegg til å sikre at Det Internasjonale Skiskytterforbundet iverksetter tilstrekkelig med tiltak for å rydde i eget reir, samt avdekke om det har forekommet brudd på IBU-regelverket.

– Deres konklusjon er ikke til å misforstå. Vi er imponerte over det omfattende arbeidet som er lagt ned i denne saken, og håper dette vil kunne bidra til mer åpenhet og et enda strengere regime innenfor anti-dopingarbeid innenfor idretten, sier Horten.

Presidenten i Norges Skiskytterforbund mener den nye ledelsen i IBU har tatt viktige og riktige grep.

Kommisjonen mener mye tyder på at Besseberg ble «kjøpt» av russiske ledere med blant annet gratis sexarbeidere og jaktturer i Russland. De har ikke funnet konkrete beviser på at slik korrupsjon har funnet sted, men ønsker at IBU oppretter en sak slik at Besseberg må svare på anklagene.

Det heter i rapporten at Anders Besseberg selv i politiavhør har innrømmet at han har fått «tjenester fra sexarbeidere i forbindelse med russiske ledere» og var klar over at de ble hentet inn av hans verter. «Det kan meget vel ha skjedd. Jeg gikk aldri ut på gaten, for å si det sånn», blir Besseberg sitert på fra avhør.

I rapporten uttrykkes det også at det var merkelig at Anders Besseberg bagatelliserte avsløringene om russisk doping i etterkant av OL i 2014. De mener han «undergravde innsatsen» til dem som prøvde å få frem sannheten.

Russiske Aleksandr Tikhonov, tidligere visepresident under Besseberg i IBU, blir nevnt i flere forbindelser i rapporten. Heller ikke han har besvart VGs henvendelse torsdag formiddag.