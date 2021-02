TO BOM: Johannes Thingnes Bø bommet to ganger på jaktstarten i Pokljuka og mistet dermed muligheten til å kjempe om gullet. Foto: Primoz Lovric

Thingnes Bø tok VM-bronse tross skytetrøbbel da Jacquelin vant overlegent

POKLJUKA/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø bommet to ganger på VM-jaktstarten i Pokljuka, men klarte likevel å avansere opp til pallen. Ingen kunne gjøre noe med suverene Emilien Jacquelin.

Til slutt tapte stryningen sølvduellen med svenske «silver-Sebbe» Sebastian Samuelsson, etter at Thingnes Bø hadde dratt opp tempoet på hele sisterunden.

– Det smaker veldig godt. Det er alles drøm å få medalje i VM, og jeg så at mine verste konkurrenter var rundt meg i dag. Jeg var ikke helt god taktisk på sisterunden og ble litt stresset, så det blir alltid litt halvveis med det jeg holder på med, sier Thingnes Bø til NRK.

Dermed har de norske skiskytterherrene én medalje å vise til på to individuelle øvelser, selv om de okkuperer de fire øverste plassene i verdenscupen sammenlagt.

– Det er fristende å si at det er for dårlig. Det er ganske mye under pari hittil i VM. Jeg er skuffet, sier den tidligere medaljegrossisten Emil Hegle Svendsen i vintersportstudio til NRK.

Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Johannes Dale var alle på skuddhold til VM-pallen før jaktstarten i Pokljuka søndag.

På første skyting var storebror Bø den eneste av den norske som bommet, som gjorde at et sultent felt med tre nordmenn tok opp jakten på Emilien Jacquelin. Kort tid etter hadde Thingnes Bø tettet luken opp til sin franske rival.

Franskmannen slo Thingnes Bø på oppløpet av den dramatiske VM-jaktstarten i Anterselva forrige vinter, men denne gangen ble det aldri noen duell mellom de to.

Lægreid tok over andreplassen da Jacquelin fylte og Thingnes Bø måtte én gang i strafferunden på andre liggende.

Bedre ble det ikke på den tredje skytingen, da både Thingnes Bø og Lægreid måtte i strafferunden og gjorde at avstanden opp til gullet ble for stor til å tette. Ikke at det gullet var oppe til diskusjon: Jacquelin smalt alle fem rett ned på siste skyting på utrolige 17 sekunder og kunne til slutt spasere inn til nok et VM-gull på jaktstart.

– Et av de mest spektakulære tjueskuddsløpene vi noen gang har sett, kommenterte Andreas Stabrun Smith hos NRK.