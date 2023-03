Anaïs Chevalier-Bouchet er klar for å gi seg som skiskytter.

Nok en skiskytterstjerne legger opp i Holmenkollen

Den franske skiskytteren Anaïs Chevalier-Bouchet (30) setter karrierepunktum etter denne ukens verdenscupavslutning i Holmenkollen.

NTB

Beskjeden fra den doble OL-sølvvinneren fra Kina i fjor kommer dagen etter at både Marte Olsbu Røiseland og Denise Herrmann-Wick avslørte at de legger opp etter Kollen-rennene.

– Det blir mine siste løp i Oslo. Det er på tide å legge rifla og skiene på hylla. Jeg er så glad for at jeg ga meg selv sjansen til å lykkes, og at jeg holdt på mine verdier gjennom hele karrieren, skriver Chevalier-Bouchet på Instagram.

Hun ble mor for første gang i oktober 2019 og imponerte ved å komme tilbake til skiskytingen med to medaljer både i 2021-VM og 2022-OL. I Oberhof i år tok hun VM-bronse på blandet stafett.

– Et annet liv venter for meg. Jeg kan knapt vente på det som kommer, skriver hun.

Chevalier-Bouchet er nummer åtte i verdenscupen sammenlagt. Kvinnene går sprint fredag, jaktstart lørdag og fellesstart søndag i Holmenkollen.

