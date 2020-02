STJERNEDUO: Martin Fourcade (til høyre) og Johannes Thingnes Bø under gårsdagens medaljeseremoni. Foto: REUTERS

Bjørndalen hyller Fourcade: – Han er en maskin

ANTERSELVA (VG) Ole Einar Bjørndalen (46) tror ikke han får beholde sin gullrekord lenge.

Nå nettopp

For etter seieren på normaldistansen her i Anterselva har Martin Fourcade (31) like mange individuelle VM-gull som skiskytterlegenden. De har begge stått øverst på pallen 11 ganger i verdensmesterskap.

– Det er litt av en prestasjon. Fourcade har vært helt rå. Jeg sa før normalen at han kom til å havne på pallen, at det var sikrere enn å ha pengene i banken, sier Bjørndalen til VG.

Han er fortsatt den mestvinnende i skiskytterhistorien med 95 seirer i verdenscup, OL og VM, men Fourcade nærmer seg. Da han slo Johannes Thingnes Bø i går tok han sin 82. triumf.

– Han bør slå meg. Martin Fourcade er i siget nå, sier Bjørndalen og trekker frem skytingen til franskmannen. Den har han fått skikk på, og så går han raskere i sporet enn tidligere.

– Han er en «maskin» til å skyte. Det viser han gang på gang når han er under press og særlig på 20-kilometeren. I tillegg har franskmennene hatt eksepsjonelt gode ski denne sesongen – i likhet med nordmennene.

Ole Einar Bjørndalen, som er i VM som landslagssjef for de kinesiske skiskytterne, skryter også av Johannes Thingnes Bø.

– Johannes gjør et kjempeløp. Det er bare tilfeldigheter som gjør at han ikke vinner. Han har blitt en «sølvgutt» i dette mesterskapet og har jo mål om å ta et individuelt gull. Det kan komme på fellesstarten – selv om han får tøff konkurranse fra Quentin Fillon Maillet på søndagen.

– Har vi lov til å være skuffet?

– Nei, Johannes har tatt to sølv og et gull (mix-stafett). Han har gjort et bra mesterskap. Jeg ville ha vært godt fornøyd om det hadde vært meg.

Slik kommenterte Thingnes Bø sølvet:

Martin Fourcade hadde bilder av Ole Einar Bjørndalen på gutterommet hjemme i Frankrike. Han her glad for å kunne kalle seg verdensmester – igjen.

– Jeg begynte ikke med skiskyting for å bli tidenes beste, men jeg er veldig stolt over å ha blitt den mestvinnende i VM sammen med Ole. Samtidig er det godt å være tilbake som verdensmester etter tre år, sier Fourcade.

Sist han sto øverst på «VM-pallen» var i Hochfilsen i 2017 etter jaktstarten.

Det var det året Thingnes Bø reiste hjem med tre sølvmedaljer.

– Jeg er jo blitt en «sølvgutt». I VM i 2017 fikk jeg jo tre sølv, så det begynner å bli en sølvsamling også etter hvert. Det er ikke bra, sier Thingnes Bø og ler godt.

I ettermiddag skal han imidlertid på gulljakt sammen med Marte Olsbu Røiseland på parstafetten (kl. 15.15). Norge er regjerende mester, og Thingnes Bø slipper å møte sin verste konkurrent siden det er Anaïs Bescond og Emilien Jacquelin (snøt Johannes for jaktstart-gullet) som skal gå for Frankrike.

Publisert: 20.02.20 kl. 08:21

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser