KRITISK: Ole Einar Bjørndalen er kritisk til VM-øvelsen single mixed stafett. Foto: Kevin Voigt/DeFodi Images/Getty Images

Bjørndalen slakter VM-øvelse: – Det er til å flire av

Ole Einar Bjørndalen (46) er svært kritisk til VM-øvelsen single mixed-stafett. Han mener de beste utøverne sitter hjemme, og sier konkurransen bør endres.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er synd, med sånne VM-medaljer som blir utdelt, med så mange gode løpere som sitter hjemme og ser på. Jeg er ikke akkurat veldig fan av øvelsen, sa Bjørndalen til NRK rett før øvelsen skulle starte.

Du kan følge utviklingen i løpet live på VG nå.

På den single mixed-stafetten går en utøver av hvert kjønn, og alle land har kun muligheten til å stille med ett lag.

Det gjør at flere av de beste utøverne i verden sitter hjemme og ser på, noe Bjørndalen er svært kritisk til.

– Quentin Fillon Maillet og Martin Fourcade sitter hjemme. Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø sitter hjemme. En hel haug tyskere og russere som sitter hjemme og ikke har sjans til å kvalifisere seg til øvelsen. Denne dagen er det synd at det skal være lov å dele ut VM-medaljer, sa Bjørndalen til statskanalen.

Bjørndalen sier at det burde vært kjørt en kvalifisering inn til øvelsen i VM, så flere fikk muligheten til å slåss om gullet.

– De burde gjort det på en annen måte. Nå er det alt for mange hjemme som kan slåss om gullet. Fourcade sitter hjemme. Det er til å flire av.

Men Bjørndalen får motstand fra NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid, som mener de aller beste på nettopp denne øvelsen, er med i konkurransen.

– Jeg synes dette er en kjempespennende øvelse som krever litt andre egenskaper fra utøverne. Jeg stoler på at trenerne tar ut de som er best. Det er kanskje grunnen til at Fourcade ikke er tatt ut i dag, fordi Émilien Jacquelin er en bedre utøver i en sånn type konkurranse, og da er det riktig å ta han ut, sa Skjelbreid i NRKs sending.

Hun mener singel mixed er en konkurranse som krever mer mental styrke.

– Jeg stoler på at trenerne tar ut utøverne som er mest kvalifisert og presterer best i slike konkurranser, som har veldig mye med det mentale å gjøre, og ikke fysisk.

På spørsmål om Bjørndalen, som nå er landslagstrener for Kina, vil ta opp temaet med det internasjonale skiskytterforbundet, sier han at det franske laget har forsøkt å gjøre det.

– Jeg pratet med Fourcade i dag, og de hadde tatt det opp med IBU. Men de var ikke interessert i å høre på det, sa han. Det er veldig rart, for det har alltid vært god dialog om det før, så da har de muligens snudd, forteller Bjørndalen.

Publisert: 20.02.20 kl. 15:30

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser