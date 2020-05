DEN GANG DA... Johannes Thingnes Bø blir hyllet av publikum på vei mot mål under fjorårets verdenscup i Holmenkollen. Årets sesongavslutning ble avlyst. Foto: Jostein Magnussen

Holmenkollen får 2,2 millioner kroner fra IBU

Skiskytterfesten i Holmenkollen ble avlyst og arrangørene ble sittende med regningen. Nå åpner Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) lommeboken.

Styret i IBU bidrar med millioner av kroner til organisasjonskomitéene som ble rammet på tampen av skiskyttersesongen.

Det gjelder Holmenkollen hvor alt ble avlyst, Nove Mesto hvor programmet ble gjennomført uten publikum, og Kontiolahti, som gikk uten tilskuere og med redusert rennprogram.

Prinsippene for en støtteordning ble bestemt på et styremøte i IBU i går ettermiddag.

– Arrangørene i Holmenkollen har bedt om inntil 200.000 euro, og det er det de har fått, sier styremedlem i IBU, Tore Bøygard.

Summen tilsvarer 2,2 millioner kroner.

– Alle på møtet var opptatt av at det er viktig å hjelpe disse tre arrangørene og at pengene kommer raskt. Vi er en forholdsvis liten vinteridrett og det er viktig å ta vare på hverandre, sier Bøygard.

Da VG snakket med daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy, visste ikke hun hvor mye penger det var snakk om.

– Bra for oss

– Men vi er glad for at det ser ut til at det kommer på plass. Dette er positive signaler som er bra for oss, og Norges Skiskytterforbund har gjort en god jobb, sier Vestgren Sæterøy til VG.

Millionstøtten fra IBU vil begrense tapene til Norges Skiskytterforbund etter at verdenscupavslutningen fra 20. til 22. mars måtte avlyses på grunn av corona-krisen.

Holmenkollen Skifestival søkte i forrige måned om i alt 16,5 millioner kroner i corona-kompensasjon fra ordningen som Lotteri- og stiftelsestilsynet håndterer på vegne av Kulturdepartementet.

Søknaden gjelder både inntektstap fra verdenscuprennene i skiskyting samt langrenn, hopp og kombinert som gikk uten publikum tilstede.

