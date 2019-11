RASK I LØYPA: Johannes Thingnes Bø var raskest i løypen, men misset på fire av 20 skudd på fellesstarten. Foto: Geir Olsen

Ny nedtur for Thingnes Bø: Fourcade vant suverent

SJUSJØEN (VG) Martin Fourcade viste styrke med å vinne fellesstarten. Johannes Thingnes Bø fikk trøblet på standplass og havnet som nummer seks. Endre Strømsheim ble best nordmann på 3. plass.

– Jeg følte meg mye bedre enn i går, sier Martin Fourcade til NRK etter sesongens første seier. Han bommet på to skudd og hadde ingen problemer med å vinne.

– Jeg føler meg bedre enn i fjor. Et veldig godt tegn, sier franskmannen.

Thingnes Bø gikk et meget godt langrenn, men klarte heller ikke søndag pallplass.

– Pulsen slår litt hardt i børsen på liggende foreløpig. Da har jeg ikke helt kontroll, sier Thingnes Bø til NRK.

– Jeg har tatt et kjempesteg siden i går, sier han og har stor tro på at formen skal stige til verdenscupstarten i Östersund om to uker.

Lørdag ble han nummer fire etter et svært slitsomt løp.

– Det var vondt, altså, sier Endre Strømsheim etter å ha slått Jakov Fak i spurten om andre, tredje og fjerdeplass på en tøff siste runde. Lørdag var det Aleksander Fjeld Andersen som imponerte fra det norske rekruttlandslaget.

Strømsheim fulgte glimrende opp søndag, men rekruttene er ikke aktuelle for. Elitelandslagets Johannes Dale ble nummer fem etter nest beste langrennstid. Han bommet på to skudd på siste stående.

– Formen er veldig god, sier Dale som slo Thingnes Bø i spurten.

Tarjei Bø ble nummer syv.

– Jeg er litt irritert nå. Men det var masse bra i dag, sier han etter at han misset på siste skyting.

