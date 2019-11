1–0 TIL FOURCADE: Martin Fourcade passerer Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tarjei Bø i målområdet etter å ha vunnet fellesstarten. Foto: Jostein Magnussen

Ny nedtur for Thingnes Bø - Fourcade vant: - En lettelse

SJUSJØEN (VG) Martin Fourcade viste styrke med å vinne fellesstarten. Johannes Thingnes Bø trøblet på standplass og havnet som nummer seks. Endre Strømsheim ble beste nordmann på 3. plass.

– Det er en fin følelse at du er i stand til å kjempe. Det er en lettelse. Jeg kan vise for meg selv at jeg er tilbake på mitt beste nivå til tross for avslutningen på sesongen i fjor, sier Martin Fourcade til VG.

Med to bom var han likevel suveren på Sjusjøen.

Thingnes Bø gikk et meget godt langrenn, men klarte heller ikke søndag pallplass.

– Jeg fikk bedre svar i dag enn i går. Det er dette man gruer seg mest til med åpningshelgen at man må «grave dypt». Jeg vil jo være på pallen og være med, men der er jeg ikke helt. At jeg får en 4. og 6. plass er jeg likevel fornøyd med når du har litt å gå på, sier Thingnes Bø til VG.

Han ble slått av Endre Strømsheim som gjorde et av sine beste løp og slo Jakov Fak i spurten om en tredjeplass. Lørdag var det Aleksander Fjeld Andersen som imponerte fra det norske rekruttlandslaget.

– Det er ikke så ofte vi får konkurrere med de «store guttene», og da er det artig å få til et løp man kan være fornøyd med. Verdens beste skiskyttere er tilstede, og hvis man er i nærheten av dem, så er det bra. Dette var kanskje noe av det bedre jeg har gjort, sier Strømsheim til VG.

Tarjei Bø ble nummer syv.

– Jeg er litt irritert nå. Men det var masse bra i dag, sa han til NRK etter at å ha misset på siste skyting.

NRKs ekspert Ola Lunde er klar etter to ganger fire bom fra Markane-brødrene:

– De har en jobb å gjøre.

1. Martin Fourcade, Frankrike (2 bom) 37.17,4

2. Antonin Guigonnat, Frankrike (1) + 15,7

3. Endre Strømsheim, Bærum (2) + 16,0

4. Jakov Fak, Slovenia (1) + 16,6

5. Johannes Dale, Fet (3) + 24,4

6. Johannes Thingnes Bø, Markane (4) + 23,9

7. Tarjei Bø, Markane (4) + 29,2

8. Johannes Kühn, Tyskland (3) + 31,6.

Øvrige norske: 11. Andreas Dahlø Wærnes, Trondhjems (1) + 46,1, 17. Sindre Pettersen, Nittedal (4) + 1.04,3, 18. Lars Gunnar Skjevdal, Røros (3) + 1.19,4, 23. Tore Leren, Vingelen (3) + 1.33,8, 24. Sindre Jorde, Asker (4) + 1.35,6, 25. Erlend Bjøntegaard, Bevern (6) + 1.40,6.

Publisert: 17.11.19 kl. 14:58







