VENTER GUTT: Johannes Thingnes Bø tar en selfie med kona Hedda Dæhli Bø etter stafettgullet under vinterens VM i Östersund. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Thingnes Bø: – Fødselen er sesongens hovedmål

Johannes Thingnes Bø (26) vant absolutt alt av kuler i verdenscupen sist sesong. Denne sesongen går konas fødsel foran alt.

Nå nettopp







En ny sammenlagtseier i verdenscupen eller noen flere VM-gull i Anterselva kan nemlig ikke måle seg med hva som venter i midten av januar når Johannes Thingnes Bø og kona Hedda Dæhli Bø blir foreldre.

– Det er det største i livet, større enn en gul trøye, OL og VM. Det er dét som er sesongens hovedmål, sier 26-åringen om familieforøkelsen når to blir tre. Paret venter en gutt.

Johannes Thingnes Bø kommer til å hoppe av verdenscupsirkuset for å være med kona når hun skal føde. Det betyr at han kan gå glipp av alle verdenscuprennene i både Oberhof og Ruhpolding fra 9. - 19. januar.

– Det spiller ingen rolle. Jeg blir hjemme til fødselen er over, og etter det må jeg kjenne litt på når jeg er klar for å reise fra kone og barn. Det finner jeg ut i etterkant av fødselen, sier Thingnes Bø til VG.

les også Johannes Thingnes Bø skal bli pappa

Siden VM i italienske Anterselva – sesongens delmål – først er i midten av februar, mener 26-åringen at han har god tid til å finne formen.

– Det kan være greit å stå over konkurransene i januar, få trent godt på hjemmebane og «slippe meg ned» i etterkant av fødselen. Så håper jeg at en formoppbygging og «pappaboost» gjør at VM i Anterselva blir en fest.

Thingnes Bø er på plass i VM-terrenget nå sammen med landslagskollegene. Treningsleiren fikk en lei start da 26-åringen tirsdag falt og skadet det venstre låret.

Han innrømmer at han var engstelig da han snublet og gikk rundt etter en langtur.

– Var engstelig

– Jeg var engstelig der og da, for dette kunne fått et langt alvorligere utfall. Et brudd ville ha vært total krise, men håndledd og tommelregion var intakt.

Fredag var han såpass bra at han prøvde seg i normal trening. Hardkjøret må vente.

– Jeg skal prøve en moderat intervall-økt på lørdag, så får maks-intervallene vente noen dager. Det går veldig fort fremover, sier Thingnes Bø og kaller smellen på framsiden av låret for en «ordentlig lårhøne».

Fredag fikk Norges Skiskytterforbund omsider på plass en ny hovedsponsor. Mobiloperatøren Ice skal samarbeide med forbundet de neste to sesongene. Selskapet har også inngått en personlig avtale med Johannes Thingnes Bø.

Publisert: 18.10.19 kl. 22:14







Mer om