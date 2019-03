BUTIKKMANN: Lars Berger jobber som assisterende butikksjef i Spar i Øyer. Foto: Mattis Sandblad

Lars Berger sa nei til å bli Russland-trener

Russisk skiskyting er på jakt etter en norsk trener – men fikk nei fra Lars Berger. Nå vurderer de å spørre Ole Einar Bjørndalen.

Lars Berger bekrefter overfor VG at han møtte noen av lederne i det russiske skiskytterforbundet da han deltok i en legenderenn i Minsk nylig.

– Jeg spiste frokost med noen gamle konkurrenter i Minsk, men det er ikke aktuelt for min del, sier Berger til VG.

Sergej Tsjepikov og Vladimir Dratsjov var hans frokostkompiser. De er topper i skiskytterforbundet nå.

– Tsjepikov syntes jeg gikk bra på ski og lurte på om jeg ville bli teknikktrener.

– Hvorfor er det uaktuelt for deg med en sånn jobb?

– Det handler om livssituasjonen, jeg prøver å lære meg et nytt yrke, sier Berger, som har begynt i dagligvarebransjen. Han er likevel smigret over tilbudet.

Tsjepikov, som er visepresident i forbundet, sier til avisen Sport Djen za Dnjom at meningen var å hente Berger i perioder. Nå vil han prøve å få tak i en annen nordmann.

– Norge har veldig gode langrennsløpere og skiskyttere, så det er interessant. De har svært profesjonelle tekniske ferdigheter, sier Sergej Tsjepikov – og kaster ut for avisen at han kunne tenke seg å hente Ole Einar Bjørndalen.

– Jeg innser at det er liten mulighet for at vi får ja, men vi har ikke tenkt å be om at han skal være med på alle samlinger, sier Tsjepikov – og sier at de «hypotetisk» har penger til å hente en mann som Bjørndalen.

Skiskyting er en stor sport i Russland – langt større enn langrenn. Derfor er skuffelsen nå stor over at VM i Östersund endte med bare to sølv og én bronse for russerne.

Den omdiskuterte skiskytterprofilen Aleksander Tikhonov mener at det var en dårlig idé å prøve og hente Berger. Han viser til at Russland har hatt Ricco Gross og Wolfgang Pichler som trenere.

– Utenlandske trenere kommer ikke til å lære russisk, derfor blir de aldri en del av landslaget og klarer heller ikke å gi resultater, sier han til Izvestija.

