BOMMET: Tiril Eckhoff måtte ut i tre strafferunder. Her fra lørdagens jaktstart. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Eckhoff-kollaps: − Jeg bommet totalt

Norge var lenge med i seierskampen i blandet parstafett, men skjøt seg bort.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter 15 treff på 15 skudd kom Tiril Eckhoff inn i ledelsen sammen med Frankrike på den sjette skytingen. Der traff hun på det første skuddet, men så var det tilnærmet full stopp.

Selv med tre ekstraskudd, måtte Eckhoff ut i tre strafferunder. Dermed traff hun altså kun på to av åtte skudd i løpet av hennes siste standplassopphold.

– Jeg gjorde en kjempebra jobb helt til siste stående. Det var litt kjedelig, rett og slett. Jeg bommet totalt, sier Eckhoff til NRK.

– Jeg tar litt sjanser og så bommer jeg tre skudd. Jeg blir litt mer nervøs og da blir jeg tregere på avtrekkeren. Det suger noe jævlig, spesielt når du går stafett, sier Eckhoff.

Ledelse ble snudd til at Norge lå nede på sjetteplass, 50 sekunder bak ved den siste vekslingen.

Der gikk Johannes Thingnes Bø ut i et forrykende tempo og etter en feilfri siste skyting klarte han å sikre en tredjeplass for det norske paret.

Frankrike tok en klar seier etter å ha kun brukt tre ekstraskudd på åtte skytinger og vant 38,7 sekunder foran Sverige, mens Norge gikk i mål til tredjeplassen 43,9 sekunder bak.

Tidligere på dagen ble det gått en full blandet stafett. Etter fem bom på ti skudd på fredagens sprint, slo Ingrid Landmark Tandrevold tilbake.

Med fullt hus på liggende og kun ett ekstraskudd på stående, gikk Tandrevold en god førsteetappe for Norge - som til slutt endte på andreplass etter Lægreids spurtnederlag mot russiske Eduard Latypov på en dramatisk sisterunde.

Etter etappen la Tandrevold ikke skjul på at opplevelsen var viktig etter fredagens nedtur. Resultatet på sprinten var så dårlig at hun ikke fikk gå lørdagens jaktstart - siden hun ikke kom blant de 60 beste.

– Jeg er utrolig fornøyd og lettet, jeg var nervøs før i dag og følte jeg hadde fått tillit i dag. Da var det veldig viktig for meg å få det til. Jeg bestemte meg for å være i orkanens øye og drite i alt rundt meg, sier Tandrevold til NRK.

les også Sundby sviktet i skjebnerenn: – Det er for dårlig

Hun sendte Marte Olsbu Røiseland ut på fjerdeplass og VM-dronningen fra Anterselva i fjor vinter bommet to på liggende og ytterligere én på stående - men sendte likevel Johannes Dale ut på samme fjerdeplass.

– Jeg skulle helst ha sendt Johannes ut i tet. Det er kanskje en av de dårligste stafettene jeg har gjort skytemessig, sier Røiseland til NRK etter to bom på liggendeskytingen sin.

Johannes Dale tok inn flere sekunder på Jevgenij Loginov, som ledet an for russerne bare dagen etter farens død, og sendte Sturla Holm Lægreid ut like bak teten. Tyske Arnd Peiffer jaktet som en blodhund bak tetduoen.

les også Hovland og Olsbu Røiseland vant årets sportsprestasjoner på Idrettsgallaen

LANGT NEDE: Ingrid Landmark Tandrevold var langt nede etter fredagens sprint, da hun havnet utenfor topp seksti. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Skytekongen Lægreid måtte bruke ett ekstraskudd på første liggende og la opp til en skikkelig thriller - Peiffer, franske Quentin Fillon-Mallet og nordmannen gikk ut i en trio bak russiske Eduard Latypov.

Franskmannen fylte lynraskt på den siste skytingen og Lægreid måtte bruke nok et ekstraskudd, gikk ut syv sekunder bak og tok opp jakten. Han tok igjen Fillon-Maillet, franskmannen var ferdig, og det ble en norsk-russisk duell om seieren.

Russeren Latypov var best i spurten og henviste Lægreid og Norge til andreplass.