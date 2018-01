Ole Einar Bjørndalen ble nektet å gå skiskytterstafetten i Oberhof. Nå kjemper han en kamp mot OL-klokken. Foto: Magnussen, Jostein

Bjørndalen ville gå stafett – ble vraket av landslagsledelsen

Publisert: 09.01.18 05:04

Ole Einar Bjørndalen (43) ville gå søndagens stafett i Oberhof, men han ble vraket av skiskytterledelsen.

– Noen ganger er du med, andre ganger ikke. Det handler om totalen, hvilke løpere vi ønsker å se før OL-uttaket gjøres etter de to verdenscuprundene i Oberhof og Ruhpolding. Bjørndalen har vi sett. Nå ga vi andre sjansen. Det er en helhetsvurdering inn mot OL, sier idrettssjef Per Arne Botnan til VG.

Sammen med landslagstrenerne Siegfried Mazet og Egil Kristiansen gjorde Botnan stafettuttaket. Franske Mazet tok praten med Bjørndalen i Oberhof etter laguttaket, Botnan kom først til Tyskland mandag.

Botnan skjønner at Bjørndalen reagerte på at han ikke fikk gå.

– Det hadde vært verre om han ikke hadde innvendinger. Det er ikke alltid det blir slik en ønsker.

Vetle Sjåstad Christiansen, Henrik L´Abée-Lund, Lars Helge Birkeland og Tarjei Bø gikk Norge inn til en 3. plass på stafetten .

Vrakingen betyr at Ole Einar Bjørndalen er i ferd med å slippe opp for muligheter til å kvalifisere seg til OL. I verste fall får han bare én siste anledning til å vise seg frem: onsdagens 20-kilometer i Ruhpolding.

Gjør han ikke et toppløp der får han heller ikke gå helgens fellesstart, siden det er de 25 beste i verdenscupen som kommer til start sammen med de fem øvrige beste fra onsdagens normaldistanse. Bjørndalen er nummer 40 i verdenscupen.

– Du må fort bli topp 15 på normalen for å bli blant de fem som får gå fellesstarten, tror Per Arne Botnan.

– Men skal du ha noe å gjøre i et OL bør du komme høyere opp på resultatlisten. Du er ikke medaljekandidat i Pyeongchang hvis du har en 15. plass nå.

NRKs ekspert Ola Lunde vurderer vrakingen av Ole Einar Bjørndalen slik:

– At Vetle (Sjåstad Christiansen) skulle gå søndagens stafett var klart tidlig. Så ville nok ledelsen teste ut tre andre som var aktuelle for en etappe i OL. I tillegg så har både Henrik (L´Abeé-Lund) og Lars Helge (Birkeland) bedre resultater enn Bjørndalen denne sesongen.

– Hva er status for Bjørndalen nå?

– Han må prestere på 20-kilometeren. Han har ikke resultater å vise til. Samtidig vet vi at han er en mesterskapsløper av rang – han har i hvert fall vært det de siste årene hvor han gang på gang har funnet en formtopp. Skytemessig holder han et høyt nivå. Det er den fysiske formen som er blitt et problem, mener Ola Lunde.