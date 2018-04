OMSTRIDT: Aleksander Tikhonov under VM i Pyeongchang i 2009. Russeren sier at han aldri kom overens med Anders Besseberg, men at de heller ikke var fiender. Foto: Lee Jin-man / AP

Tikhonov: – Besseberg skulle ha vært fjernet for ti år siden

Publisert: 13.04.18 18:36 Oppdatert: 13.04.18 20:10

Aleksander Tikhonov (71) mener at Anders Besseberg (72) har «problemer i mange spørsmål». Russeren var IBU-visepresident under Besseberg og prøvde å overta som toppsjef.

Den frittalende 71-åringen med gull i fire OL på rad fra 1968 til 1980 (alle i stafett) og fem individuelle VM-titler sier han og Besseberg «aldri ble enige».

– Besseberg har hindret utviklingen av skiskyttersporten. Her må det profesjonelle folk til, sier Tikhonov når VG ringer ham fredag formiddag.

– Tror du Besseberg og IBU er skyldig i de anklagene som kommer fram om korrupsjon?

– Jeg vil ikke si noe om det, det får vi nok snart svar på. Men jeg kan si at Besseberg i mange spørsmål har problemer.

– Hvilke?

– Det går det som sagt ikke så lenge før vi får svar på.

Aleksander Tikhonov snakker nedsettende om Besseberg som IBU-president.

– Han bremset utviklingen av skiskyttersporten, mener Tikhonov.

– Hvordan?

– Ta for eksempel sommerskiskyting. Det var en stor suksess. Han så at det var fulle tribuner. Jeg kjempet for det. Og han tok inn folk i styret som ikke kunne noe om skiskyting. Besseberg skulle ha vært fjernet for ti år siden.

Nordmannen har vært toppsjef i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) siden 1992.

– Har Anders Besseberg vært din fiende?

– Nei. Han er altfor svak til å være min fiende.

Aleksander Tikhonov ble ydmyket med stemmene 33–11 i valget av president i IBU i 2014. Besseberg ble gjenvalgt.

– Jeg fikk tre minutters taletid til å presentere programmet mitt. Tre minutter! Hva kunne jeg legge fram på den tiden, tordner Tikhonov i dag.

Anders Besseberg innrømmet den gang at han egentlig hadde tenkt å overlate roret til yngre krefter, men ble bedt av mange om å stille - for å hindre at Tikhonov skulle bli valgt.

– Han byttet tolk slik at jeg ikke fikk lagt fram programmet mitt på en ordentlig måte, hevder Aleksander Tikhonov, som også har kommentert Besseberg ivrig på bloggen sin.

Tikhonov er først og fremst opptatt av at russisk skiskyting var bedre i hans tid som president.

– Den gang hadde vi stor suksess, og ingen snakket om doping. Hva er russisk skiskyting i dag, spør Tikhonov retorisk etter en særdeles skuffende sesong.

Overfor VG ønsker ikke Anders Besseberg å kommentere påstandene fra Tikhonov.

– Jeg har ikke noe behov for det. Men at jeg skal ha bremset utviklingen av skiskyttersporten og ha tatt inn folk i styret som ikke kunne noe om skiskyting, faller på sin egen urimelighet. Han burde vite at det ikke er skiskytterpresidenten som bestemmer hvem som skal være med i styret. Det er det kongressen som gjør. Vi i styret har ikke engang stemmerett i de sakene, sier Anders Besseberg.

