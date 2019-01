EN ENER: Johannes Thingnes Bø går inn til seier på jaktstarten i Anterselva sist helg. Foto: MARCO BERTORELLO/AFP

Seiersmaskinen Thingnes Bø slipper bonuskutt

Ole Einar Bjørndalen (45) vant så mye at til slutt måtte hans private sponsorer sette tak på bonusutbetalingene. Det har Johannes Thingnes Bø (25) unngått - foreløpig.

For etter tidenes sesong har 25-åringen vunnet 11 av 15 verdenscuprenn. Et forsiktig anslag er at Thingnes Bø trolig har gått inn rundt 850.000 kroner bare fra sine private sponsorer - og fortsatt er det 11 renn igjen av årets verdenscup...

– Det er ingen sponsorer som har vært misfornøyd med mine resultater så langt. De vil bare at jeg skal fortsette i samme spor, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

– Det er derfor de vil sponse. Når utøverne, laget eller bedriften du sponser gjør det bra, så får de som sponsor valuta for pengene. Det er viktig for meg også.

– Du frykter ingen klausul nå som du er blitt en seiersmaskin?

– Nei, jeg tror ikke det. Det vil virke mot sin hensikt. Jeg får håpe at de smiler godt når jeg gjør det bra og ikke tenker så mye på utbetalingene.

25-åringen vant sesongens 10. og 11. verdenscuprenn i Anterselva i forrige uke. Med 33 seirer totalt inkludert VM og OL har Thingnes Bø gått seg inn i skiskytterhistorien.

Klatrer på historisk liste

På adelskalenderen har han nå bare fire skiskyttere over seg: Emil Hegle Svendsen 38 seirer, Raphael Poiree 44, Martin Fourcade 76 og Ole Einar Bjørndalen 96.

Med 11 individuelle renn igjen av sesongen - inkludert VM i Östersund - leder Thingnes Bø tre av fire disipliner i verdenscupen: sprint, jaktstart og fellesstart.

Suksessen gjør han også til en av de best betalte i skiskyttersporten. Bare i rene premiepenger fra det internasjonale skiskytterforbundet har Thingnes Bø håvet inn drøyt 2,2 millioner kroner.

Med bonusutbetalingene fra sine private sponsorer har 25-åringen rundet tre millioner kroner i inntekter - og fortsatt gjenstår mye av sesongen.

Etter tre uker på farten har Johannes Thingnes Bø roet ned hjemme i Oslo denne uken, mens landslagskollegene har trent i Anterselva.

Allerede lørdag reiser landslagsløperne over Atlanteren til Canada for rennene i Canmore og Soldier Hollow (USA).

