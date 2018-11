MED BØRSA PÅ RYGGEN: Tiril Eckhoff vant sprinten i sesongåpningen på Sjusjøen – med geværet på ryggen. Foto: Roald, Berit/NTB scanpix

Bjørndalen om Eckhoff: – Kunne vært på pallen i flere langrennsøvelser

SKISKYTING 2018-11-25T06:58:57Z

SJUSJØEN (VG) Ole Einar Bjørndalen (44) er skråsikker på at skiskytter Tiril Eckhoff (28) kunne vært på pallen i verdenscupen i langrenn og hevdet seg i flere øvelser blant spesialistene.

Publisert: 25.11.18 07:58 Oppdatert: 25.11.18 08:42

– Jeg er helt overbevist om at hun kunne vært på pallen både i sprint og på en femkilometer med skøyting, men da måtte hun ha gjort litt andre forberedelser, sier Bjørndalen til VG.

TV 2s ferske skiskytterekspert vet godt hva han snakker om. Han står selv med én verdenscupseier i langrenn fra 2006. Da vant han 15 km fri i svenske Gällivare, og nettopp den seieren rager høyt på en særs lang liste over store triumfer i norsk idrettshistorie.

– Den triumfen i Sverige var viktigere enn nesten alle skiskytterseirene og når nesten opp til OL-gull fordi det var en milepæl i min karriere. For min egen utvikling har den seieren i langrenn betydd ekstremt mye.

– Hvorfor tror du Tiril Eckhoff kan kopiere deg?

– Fordi Tiril er råsterk fysisk, har høy kapasitet og er blitt veldig bra teknisk med årene. Men skal hun prøve seg i langrenn, så må hun trene på det. Taktisk har hun mye å gå på, mener Ole Einar Bjørndalen og legger til:

– Hun har selvsagt større muligheter til å vinne verdenscupløp i skiskyting, men jeg er overbevist om at hun kunne klarte det også i langrenn.

Eckhoff, som overrasket mange med sin fjerdeplass i sprinten under langrennsåpningen på Beitostølen sist helg,

– Det var ganske rått å prøve det og gøy å komme ut av komfortsonen og være i ukjent terreng, sier Eckhoff om konkurransen med spesialistene.

Tror ikke på ny sjanse

– Det virket som jeg hadde en hel «skiskytterklan» som heiet på meg. Jeg merker her at det er mange som gratulerer meg med prestasjonen, at det blir lagt merke til. Jeg har vel fått mer oppmerksomhet for en 4. plass i langrenn enn en 4. plass i verdenscupen i skiskyting.

– Vil du gjøre et nytt forsøk hvis sjansen byr seg?

– Det hadde vært gøy, men jeg tror ikke jeg får noen sjanse.

Johannes Thingnes Bøe er ikke overrasket over at Eckhoff gjorde det så bra på Beitostølen.

– Hadde jeg hatt de samme forutsetningene som Tiril så hadde også jeg stilt til start på Beito. Da hadde jeg prøvd å få gå verdenscup i langrenn og forsøkt å kvalifisere meg til sprinten i VM. Jeg mener hun helt klart bør prioritere både skiskyting og langrenn fordi hun har en god sjanse, sier Thingnes Bø.

Eckhoff slet før sprinten på Beitostølen – se video her