Bjørndalen om «pensjonisttilværelsen»: – Har litt abstinenser

Publisert: 05.06.18 07:24

EIDSVOLL (VG) Etter 25 sesonger på toppnivå, erkjenner Ole Einar Bjørndalen (44) at det ikke har vært enkelt å legge børsa på hylla.

– Jeg har litt abstinenser når jeg våkner om morgenen. Det første jeg tenker på er trening. Men jeg har forsøkt å stå opp med familien, selv om jeg må innrømme at jeg har slitt litt med det. Nå har det blitt sånn at jeg står opp når jeg våkner, drar på trening og så spiser frokost med familien, forklarer Bjørndalen, om hvordan overgangen til hans nye tilværelse som pensjonist har vært.

Han møter VG under Norges Skiskytterforbunds ting på Eidsvoll, der han ble utnevnt til æresmedlem i forbundet han tjente som utøver - den største anerkjennelsen NSSF kan gi. To måneder er gått siden han la opp som skiskytter mot sin vilje, uten at han har ligget på latsiden av den grunn.

– Jeg har reist mye fram og tilbake mellom Østerrike, Minsk og Norge, forsøkt å samle sammen det litt flakkende livet jeg har hatt de siste årene. Det har vært ekstremt mange reisedager og da har det hopet seg opp litt, forklarer 44-åringen.

Nei til «Mesternes Mester»

Skiskytterkongen fra Simostranda er klokkeklar på hva som står i fokus - og har stått i fokus de to månedene etter han la opp: familien. Dette hensynet har også gjort at han har takket nei til reality-konsept som «Mesternes Mester».

– Nå handler alt om å være så mye mulig med datteren min Xenia og resten av familien. Det betyr mye å kunne tilbringe mer tid med henne, hun har et stort behov for å ha foreldrene sine nær seg. Vi har det moro sammen, går turer og leker. Det er fint å være far.

Han legger ikke skjul på at det var vanskelig å kombinere livet som toppidrettsutøver med det å være barnefar. For selv om familien var med skiskyttersirkuset jorda rundt, ble totalbelastningen for stor det siste året.

– Det er bare ekstremt mye å organisere, belastningen ble veldig stor. Men jeg har ikke dårlig samvittighet, for hun var jo med oss hele tiden, forklarer han.

I lystig lag på Kafé Standpunkt utenfor Eidsvoll 1814-bygningen, sier Bjørndalen at han ikke har endret så mye av hvordan han lever på. Han er fortsatt avholdsmann og treningsnarkoman, men:

– Jeg har slutta med å gurgle vodka før jeg legger meg. Nå trenger jeg ikke å være like nøyaktig på å holde meg frisk, sier han om den noe spesielle vanen han hadde som aktiv.

Mye uavklart

Men det er fortsatt en rekke poster i Bjørndalens liv som ikke er klargjort helt ennå.

Treningstraileren. - Det kan hende vi bygger den ned, det kan hende vi bygger den om og det kan hende vi selger den.

- Det kan hende vi bygger den ned, det kan hende vi bygger den om og det kan hende vi selger den. Jobb. - Jeg har ikke takket ja til noen jobb ennå og er fortsatt arbeidsledig, men jeg har fått mange interessante jobbtilbud. Nå skal jeg bruke god tid til å finne ut hva jeg vil gjøre.

Kona Darja Domratsjevas karriere. - Totalsituasjonen er litt annerledes enn tidligere, så vi må vurdere om hun skal fortsette eller ikke. Hun kommer til å ta den avgjørelsen i løpet av de neste par ukene.

- Totalsituasjonen er litt annerledes enn tidligere, så vi må vurdere om hun skal fortsette eller ikke. Hun kommer til å ta den avgjørelsen i løpet av de neste par ukene. Hvor de skal bo. - Vi ser på det nå, men det avhenger litt av hva Darja velger å gjøre.

Ellers sier han at overgangen fra 24-timersutøver til «pensjonist» har vært grei, men at han ikke helt har klart å slippe taket.

– Jeg føler hele tiden at jeg ikke får trent nok og jeg er fortsatt som en idrettsutøver i hodet. Det har jeg ikke klart å slippe helt, men det hjelper veldig at jeg har en familie å ta meg av. Da har jeg noe å gå til, sier det nyslåtte æresmedlemmet - før han understreker at han trives veldig godt med den tilværelsen han har nå.