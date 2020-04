SISTE REST AV SNØ: Denne snøflekken som Patrick Oberegger står på i Holmenkollen er eneste bevis på vinteren som var. Nå er italieneren i ferd med å forberede skiskytterkvinnene på en ny sesong. Foto: Jostein Magnussen

Skiskytternes trener valgte å bli i Norge: – Situasjonen i Italia er forferdelig

HOLMENKOLLEN (VG) Hans kjære Italia er blant landene som er verst rammet av corona-pandemien med nærmere 25.000 døde. For skiskytterkvinnenes suksesstrener Patrick Oberegger (41) er det tøffe dager.

Nå nettopp

Helst skulle landslagstreneren ha vært hjemom i Mittertal i Anterselva hos sine foreldre og bror, men Patrick Oberegger har valgt å holde seg i Norge. Italia er ikke noe alternativ nå.

– Foreldrene mine er i 60-årene og i risikogruppen. Om jeg hadde reist, hadde jeg ikke kunnet hjelpe dem. Jeg ville ha fått to uker i karantene og kunne bare holdt telefonkontakt med mine foreldre. Det gjør jeg like godt fra Norge. Portforbudet gjør at du ikke kan være ute, forteller italieneren.

Hadde han tatt turen, ville et annet problem ha dukket opp når han skulle returnere med to nye uker i karantene i Oslo. Og hvordan skulle han komme seg tilbake på jobb? Hans landslagskollega og trener for skiskytterherrene, Siegfried Mazet, sitter coronafast i Frankrike.

– Jeg gikk fullt og helt inn for denne jobben her med de fordelene og ulempene det medfører. Hele situasjonen er bedre i Norge. Så får vi se om jeg kanskje kan ta en tur hjem i september og få fikse det som må ordnes.

Patrick Oberegger er italieneren som har gitt de norske skiskytterkvinnene et nytt løft. Nå er han trener for verdens beste landslag, som har vunnet nasjonscupen to år på rad. Vi møtte 41-åringen på hjemmebanen i Holmenkollen.

Det er flere enn familien han er bekymret for hjemme i Italia, som de tre italienerne i landslagets støtteapparat. Flere av disse holder til i områder der corona-viruset herjer som verst. Det dreier seg om smørerne Nicola Cantoni og Gian Luca Marcolini, samt massøren Friederich «Fritz» Hinteregger.

– Vanskelig å forestille seg

– Jeg ringer dem minst én gang i uken for å høre hvordan det går. Situasjonen er forferdelig og det er pessimismen som rår. Det er vanskelig å forestille seg omfanget av det som har skjedd, sier Oberegger og snakker om nesten 25.000 døde og 185.000 som er bekreftet smittet av coronaviruset.

– Hvorfor har det gått så galt i ditt hjemland?

– Det har litt med den italienske kulturen å gjøre. Vi er veldig sosiale av oss. Det er ofte flere generasjoner som bor sammen under ett tak. Barna bor hjemme lenge, og mange flytter ikke ut før de er godt voksen. Kanskje har man vært litt naiv også, antyder han.

PÅ VM: Patrick Oberegger gir sine skyteanvisninger til Tiril Eckhoff (t.v.) og Ingrid Landmark Tandrevold under en trening i forbindelse med vinterens VM i Anterselva. Foto: Jostein Magnussen

– Folk har ikke skjønt alvoret fra starten. Den italienske måten er kanskje å tenke at dette treffer ikke oss. Sett utenfra ser det ut som man har tatt litt lett på dette viruset. Vi er verdensmestere i improvisasjon. Om du ikke er direkte påvirket så tenker man at det går forbi.

Han har latt seg imponere av hvordan norske myndigheter umiddelbart reagerte med å stenge ned samfunnet. Det tok litt for lang tid før man iverksatte tiltak i Italia. Det er de økonomiske konsekvensene italieneren tror blir tøffest når man har vunnet viruskampen.

— I min region er ikke smitten problemet. Det er de økonomiske konsekvensene etter pandemien som kommer til å skape vansker. Alt står stille. Alt er bygget opp rundt turisme. Det vil ta tid før turistene kommer tilbake. Folk er redde fordi de frykter det som skjer når pandemien er over, beskriver Patrick Oberegger.

Han innrømmer at det er spesielt at så få er smittet i Anterselva og omlandet.

– Selv med 170.000 personer på skiskytter-VM i to uker i den lille dalen i februar var vi lenge den eneste kommunen uten smitte. Det skjønner jeg ikke. Det kan hende situasjonen har vært en helt annen hvis VM hadde vart noen dager lenger.

Publisert: 23.04.20 kl. 11:18

