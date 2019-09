STORE PROFILER: Liv Grete Skjelbreid og Halvard Hanevold koser seg med VM-bronse i åpningsdistansen i VM i Pokljuka i 2001. Foto: Jan Petter Lynau

Skjelbreid og NRK-kollegene i sorg: – Det er ikke til å fatte

Liv Grete Skjelbreid (45) har kjent Halvard Hanevold (49) i nærmere 30 år, og beskriver den avdøde kollegaen som en unik banebryter. Hun var noen få meter unna da han tok OL-gull i Nagano for 21 år siden.

– Jeg er i sjokk, noe som sikkert alle andre også er. Jeg har ikke vært sammen med ham siden i vinter da vi var på jobb for NRK. Men jeg har hatt så mye med ham å gjøre de siste 30 årene, sier en tydelig preget Skjelbreid på telefonen til VG.

Tirsdag kveld ble det kjent at Hanevold døde i sitt hjem i Asker tidligere på dagen, bare 49 år gammel.

Skjelbreid var på skiskytterlandslaget samtidig som Hanevold. Hun tok bronse på stafetten i Nagano i 1998, da Hanevold tok individuelt OL-gull på normaldistansen – hans kanskje aller største prestasjon.

GODE KOLLEGER: Halvard Hanevold (fra venstre), Dag Erik Pedersen og Liv Grete Skjelbreid fotografert i forbindelse med 2011-sesongen av NRK-serien Mesternes mester. Foto: Magnar Kirknes

– Jeg husker det så godt. Jeg og resten av jentene løp ved siden av ham opp den siste bakken. Det er et fantastisk minne å ha, sier Skjelbreid.

– Han var en banebryter. Det han oppnådde i skiskyting var et arbeidsresultat uten like. Det er få som har ofret like mye som ham for å komme dit han var. Det vet jeg ga håp til veldig mange andre, som kanskje ikke hadde det største talentet.

Halvard Hanevold Født: 3. desember 1969 i Asker.

Vant tre OL-gull: 20 kilometer i Nagano i 1998, stafett i Salt Lake City i 2002 og stafett. Tok i tillegg to sølv og én bronse.

Har totalt tatt 16 VM-medaljer i skiskyting, fem av dem gull.

Tok ni seirer i verdenscupen.

Jobbet etter karrieren blant annet som NRK-ekspert.

Utdannet som sivilingeniør.

– Det er ekstra tungt å akseptere at det nettopp er Halvard som er død. Det er ikke til å fatte, sier hun stille.

Skjelbred la opp noen år tidligere enn Hanevold, og begynte som ekspert i NRK. Da Hanevold la opp i 2010, så ble de kolleger i TV-kanalen. Det har de vært siden.

– Halvard har alltid vært en leder, som har tatt ansvar for å rydde opp og hjelpe mange rundt seg. Han har alltid vært en god samtalepartner, og hatt gode råd. Det var en mann som ga veldig mye av seg selv, sier Skjelbreid.

Var nylig i Frankrike

– Det er det mest sjokkerende jeg har hørt noen gang. Jeg har akkurat fått beskjeden, det er vanskelig å si noe, sier Stabrun Smith til Budstikka.

Han var sammen med Hanevold i Frankrike på jobb for NRK sist helg.

– Det siste vi sa til hverandre, var «takk for turen, vi sees til vinteren». Og senest i dag diskuterte jeg med sjefen min hvilke verdenscuprenn Halvard skulle være med på til vinteren, sier Stabrun Smith.

NRK-KOLLEGER: Halvard Hanevold (t.h.) avbildet sammen med Ola Lunde (t.v.), Torgeir Bjørn og Andreas Stabrun Smith i forkant av skiskytter-VM Holmenkollen i 2016. Foto: Jostein Magnussen

Skiskytterkommentatoren minnes Hanevold som en fyr det var godt å være på tur med.

– Halvard var veldig sosial og omgjengelig. Han likte å gruble og gå i dybden på ting. Hvis jeg stilte ham et spørsmål, grublet han som regel før det kom et svar. Han var et interessant menneske å være sammen med, sier NRK-kommentatoren.

– Jeg har kjent ham i utrolig mange år og har vært med ham hele veien. Det har vært utrolig mange fantastiske dager og stunder. I det siste jobbet vi sammen som NRK-eksperter. Han kunne idretten veldig godt, og han var veldig reflektert, sier NRK-kollega Ola Lunde til VG.

