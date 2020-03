SUKSESSHISTORIER: Magdalena Forsberg (t.v.) og Anna Carin Olofsson (t.h.) hadde stor suksess etter at de gikk fra langrenn til skiskyting. Nå prøver Stina Nilsson seg med børsa på ryggen. Foto: Mattis Sandblad, AP og EPA

Nå skal Nilsson forsøke å kopiere to svensker som lyktes

Stina Nilsson (26) satser på skiskyting vel vitende om at to svenske langrennsløpere tidligere har klart den vanskelige overgangen med bravur.

Magdalena Forsberg (52) startet med langrenn fra 1988 og deltok også i OL og tre VM blant spesialistene før hun begynte med skiskyting.

I 1994 fikk hun sin verdenscupdebut, og allerede i sitt syvende renn sto hun øverst på pallen med børsa på ryggen, i Ruhpolding.

Før hun ga seg etter 2001/2002-sesongen vant hun verdenscupen sammenlagt seks sesonger på rad. Hun tok seks individuelle VM-gull, fikk med seg to bronsemedaljer fra to OL, og fortsatt troner hun øverst på kvinnenes adelskalender med sine 42 triumfer.

I store deler av karrieren var det Wolfgang Pichler som trente Forsberg. Derfor er det interessant hva tyskeren sier om Stina Nilssons muligheter nå som hun går fra langrenn til skiskyting.

Overfor SVT har den tidligere svenske landslagstreneren kommet med sin «vinnerresept». Pichler mener Nilsson må ha en egen skyttertrener som kan jobbe med henne hver eneste dag i 6–8 uker.

– Hun trenger å trene på skytingen to-tre timer hver dag fremover. Det viktige er at hun liker å skyte. Hvis hun bare ser på det som noe hun må gjennomføre, kommer ikke dette til å gå. Men jeg tror hun har det som skal til for å lykkes, og da han hun en mulighet til å bli best i verden.

Anna Carin Olofsson (nå Zidek) klarte det, men hun brukte lengre tid enn Forsberg på å nå toppen. Olofsson (46) deltok i OL i langrenn i 2002 og fikk sin skiskytterdebut i IBU-cupen på Ål i november 2002.

Først 72 (!) renn senere sto hun endelig øverst på pallen i et verdenscuprenn i Hochfilzen. Datoen var 7. desember 2006. Hun fikk ytterligere 11 verdenscupseirer før hun la opp etter 2010/2011-sesongen. 27 ganger var hun på pallen etter å ha kommet til start i 223 verdenscuprenn.

46-åringen kan også se tilbake på OL-gull (1) og OL-sølv (1) i 2006 samt to VM-sølv og en bronse individuelt på henholdsvis sprint, fellesstart og jaktstart.

Her er noen andre langrennsløpere som hevdet seg etter å ha byttet til skiskyting:

Denise Herrmann: Syv verdenscupseire på 96 løp etter debuten i 2016. Ett VM-gull, et sølv, en bronse.

Kati Wilhelm: 21 verdenscupseire på 290 løp. Tre VM- og to OL-gull individuelt. Deltok både i OL og VM i langrenn.

Grete Ingeborg Nykkelmo: To verdenscupseirer, syv ganger på pallen på 27 løp. Ett VM-gull, en sølvmedalje. VM-gull og bronse i langrenn.

Anfisa Reztsova: 11 verdenscupseire på 56 starter. Ett OL-gull.

Simone Greiner-Petter-Memm: Fire verdenscupseirer i skiskyting (14 ganger på pallen). Gikk 127 verdenscuprenn. Har én verdenscuptriumf i langrenn.

PS! Fire år etter at Magdalena Forsberg la opp, gjorde hun comeback som 38-åring etter et tapt veddemål. Sammen med Anna Carin Olofsson vant hun stafetten i det svenske skiskyttermesterskapet – med stor margin.

Publisert: 27.03.20 kl. 10:22

