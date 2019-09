SKAL LAGE GULL AV GRÅSTEIN: Ole Einar Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva med resten av trenerteamet og utøverne under samlingen på Lillehammer. Foto: PRIVAT

Bjørndalen: – Savnet ble for stort

Ole Einar Bjørndalen (45) innrømmer at savnet av skiskyttersporten har vært helt grusomt. Derfor er han allerede tilbake i manesjen – nå som landslagssjef for Kina.

– Jeg har savnet dette forferdelig mye. Det er dette jeg har drevet med det meste av mitt liv. At tiden i sporten var over for min del har vært tungt å akseptere, innrømmer en ærlig Bjørndalen overfor VG.

Den abdiserte skiskytterkongen er allerede godt i gang med sin aller første trenerjobb og har nå med seg 11 kinesiske skiskyttere på samling på Lillehammer. 45-åringen har det overordnede ansvaret for herre- og kvinnelandslaget, mens kona Darja Domratsjeva skal trene kvinnene frem mot OL på hjemmebane i Beijing i februar 2022. I tillegg er det tre andre nordmenn som ble ansatt før Bjørndalen og kona lot seg overtale. Det er Tobias Retvik Torgersen, Anders Bratli og Erik Bartlett Kulstad.

Ekteparet hoppet ikke på det første og beste tilbudet, om noen skulle tro det. Tre ganger har Bjørndalen vært i Kina og sett på forholdene, sjekket flere arenaer og vurdert «et par hundre utøvere», før avgjørelsen ble tatt. Han hadde nok av tilbud.

– Jeg har fått syv ulike tilbud i Kina fra ulike lag som jeg har sagt nei til. Så har jeg hatt tre-fire andre trenertilbud fra andre nasjoner. For oss har det vært vanskelig å ta i på noe av dette fordi vi føler at vi har kompetansen sammen. Hvis vi skal gå inn på noe 100 prosent så er Darja og jeg en «pakke», slik vi jobbet på tampen av våre egne karrierer. Da var landslagstilbudet fra Kina best. Det er 2,5 år til Xenia begynner på skolen og da passer det godt å gjøre dette nå.

Flyttet til Monaco

Paret har flyttet til Monaco hvor de har bodd det siste året, og skal ha fyrstedømmet som base. Så blir det mange og lange turer på flere kontinenter.

– Vi skal reise rundt med Xenia og barnepasser på alt vi skal gjøre. Det blir en del samlinger i Kina og så blir vi mye i Europa hvor det er bra å trene, som Tyskland og Frankrike. Et par samlinger i Norge kan det også bli, sier Bjørndalen og innrømmer at det er litt «galskap» i OL-prosjektet. Han og kona skal få frem kinesiske medaljekandidater i en sport hvor ingen seniorer i dag er i nærheten.

– Folk tror kanskje jeg er blitt en surrebukk, men jeg hadde ikke tatt jobben hvis ikke jeg hadde hatt troen. Når jeg går inn i noe så er det med hud og hår. Vi har 2,5 år på å vise at vi kan få løftet noen. Dette gir et «kick» som er veldig likt det å være utøver – og det har jeg savnet, sier Bjørndalen.

