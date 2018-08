ÅPNING: OL i 2014 ble holdt i Sotsji. Her et bilde fra åpningsseremonien. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Kilder til VG: Medaljevinnere fra OL skal ha brutt dopingregler

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har varslet Russlands skiskytterforbund om at fire utøvere skal ha brutt antidopingreglene. VG erfarer at det er snakk om medaljevinnere fra Sotsji-OL blant de involverte. Avisen Sport Ekspress har navngitt de fire.

IBU sendte torsdag ut pressemelding om det som skal være et dopingfunn fra lekene i Russland i 2014.

Det skal være snakk om fire utøvere. De er ikke navngitt, men ifølge VGs kilder er det medaljevinnere fra OL på hjemmebane involvert blant de fire.

Russiske Sport Express melder at Jevgenij Ustjugov er en av disse fire. Han tok individuelt OL-gull i 2010 på fellesstarten og fire år senere på stafett i Sotsji. I sistnevnte løp kom Norges stafettlag på fjerdeplass.

Det kan bety at Ole Einar Bjørndalen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og ankermann Emil Hegle Svendsen kan få ettersent bronsemedaljer.

På kvinnesiden skal Svetlana Sleptsova være blant de involverte, ifølge samme kilde. Hun gikk førsteetappen på gull-laget fra stafetten i Vancouver-OL i 2010, en stafett Norge kom på fjerdeplass i. Det kan bety at også Liv-Kjersti Eikeland, Ann Kristin Flatland, Solveig Rogstad og Tora Berger får ettersendt bronsemedaljer.

Den russiske skiskytterpresidenten Vladimir Dratsjov bekrefter overfor Sport Ekspress at det handler om mulige dopingbrudd i tiden 2010–2014.

Russlands skiskytterforbund og de fire skiskytterne får to uker på å besvare IBU.

De to øvrige utøverne som er under dopingmistanke, er ganske ukjente: Aleksander Tjernysjev og Aleksander Petjenkin.

Tidligere har Russland mistet flere medaljer fra lekene etter dopingtester.

Under OL i vinter fikk ikke Russland som nasjon stille, men russiske utøvere fikk delta under nøytralt flagg .

IBU bestemte i våres at Russland ikke får lov til å arrangere et eneste internasjonalt skiskytterrenn.

Anders Besseberg trakk seg som president i IBU i april etter korrupsjonsanklager . Han ble anklaget for å ha mottatt penger for å manipulere og skjule dopingprøver. Det avfeide Besseberg – som du kan se under :

På sin hjemmeside har det russiske skiskytterforbundet kommentert saken. De oppgir ikke navn på de fire.

– Informasjonen fra IBU om brudd på antidopingreglene blir nå nøye kontrollert. Vi leder oppmerksomheten på at tre av de fire i brevet ikke lenger er aktive, og at den fjerde ikke trener med landslaget. Ikke desto mindre vil vi prøve å gjennomføre en grundig granskning, heter det.