ARKIVBILDE: Logoen til BMW på en bil plassert foran hovedkvarteret til bilfabrikanten i tyske München. Foto: Matthias Schrader / AP

BMW krever forklaring etter dopinganklagene mot IBU

Publisert: 15.04.18 16:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-04-15T14:48:23Z

Bilfabrikanten BMW, hovedsponsor til Det internasjonale skiskytterfordbundet (IBU), krever en grundig utredning etter anklagene til Grigorij Rodtsjenkov.

Den russiske avhopperen kom med grove anklager mot IBU og den nå avgåtte norske skiskytterpresidenten Anders Besseberg (72) tidligere i uken .

Den 72 år gamle nordmannen, som er under etterforskning , har avfeid anklagene , men frykter for omdømmet til sporten.

Det samme gjør norske skiskyttere , og nå sitter også sponsorene på gjerdet.

– Fairplay er dypt forankret i BMWs kultur. De eksisterende kontrollsystemene må fungere, og antidopingtiltakene som gjøres, må være effektive. Vi følger nøye med på situasjonen og krever en grundig utredning, sier BMW i en kort uttalelse til tyske Frankfurter Allgemeine .

Bilfabrikanten er hovedsponsor til IBU, noe som blant annet kommer til syne ved at verdenscupen i skiskyting offisielt heter «BMW IBU World Cup Biathlon».

I kjølvannet av etterforskningen har Besseberg selv blitt anklaget for å kjøre rundt i flotte biler og ha et gedigent hus, hvorpå Besseberg har svart at han blant annet leaser en BMW X5.

– BMW er skiskytterforbundets hovedsponsor. Alle ved kontoret disponerer en BMW, sa Besseberg, som er trygg på at det ikke blir en dom, da VG møtte ham torsdag .

Enn så lenge er det ukjent hvilken effekt anklagene og den pågående etterforskningen har å si for sponsorene til sporten. VG kan ikke se at noen av de andre sponsorene (Viessmann, DKB, Hormann, Erdinger, Bauhaus, IFS og Polar) har kommentert de grove beskyldningene.

Denne artikkelen handler om Skiskyting

BMW

Doping