Skremmeskuddet: 4 av 10 ville slippe Russland helt inn i varmen

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) unngikk den helt store skandalen, men det er skremmende at nesten 40 prosent av representantene stemte for å gjenoppta det russiske forbundet fullt og helt.

Tenk hvilken katastrofe det hadde vært for organisasjonen, som allerede sliter med et sønderskutt omdømme, dersom bare noen få stemmer hadde vippet utfallet den andre veien.

Hvilket signal hadde sendt til omverdenen dersom Russland, hvis antidopingbyrå ikke er godkjent av Verdens Antidopingbyrå (WADA), hadde blitt gjenopptatt som fullverdig medlem av skiskytterfamilien?

Det hadde vært en så dyp disrespekt mot de rene løperne, at det simpelthen ikke hadde vært til å tro.

Nå kom vi heldigvis ikke helt dit, men likevel er det all grunn til å problematisere hvilke holdninger som råder hos altfor mange i gjengen som er samlet i Kroatia.

20 nasjoner stemte for å oppfylle Russlands bønn om fullt medlemskap igjen, 29 stemte mot og to stemmer var blanke.

Det betyr at nær 4 av 10 ville bryte IBUs egne regler og lukke øynene for manglende sertifisering hos verdens antidopingbyrå. Som Anders Solheim i Antidoping Norge så treffende sier det, burde diskusjonstemaet heller vært om russiske utøvere i det hele tatt skulle få delta i konkurranser.

Bakteppet burde være svært så kjent for de involverte.

En av verdens største idrettsnasjoner har systematisk bedratt en hel verden.

Fortsatt nekter Russland å etterkomme to av de viktigste kravene til Wada for at det russiske antidopingbyrået RUSADA skal få tilbake godkjennelsen: En russisk erkjennelse av funnene i McLaren-rapporten, samt å gi tilgang til relevante databaser.

Inntil dette er innfridd bør det ikke engang lefles med tanken om å gi etter, men det er det dessverre mange som gjør, og det til tross for at mye tyder på at nye russiske dopingsaker i dukker opp fremover.

Et lite lyspunkt i en mørk materie, er at ledelsen i Norges Skiskytterforbund, som er på plass i Porec, er forbilledlig klokkeklare om at flere ting ved kongressen er ugreit.

I tillegg til at man ikke var så langt unna et Russland-knefall, noe som ville vært i strid med IBUs egne regler, er mangelen på IBU-åpenhet rett og slett parodisk.

Det er en skam at forhandlingene ikke kunne kringkastes, slik at hvem som helst kunne følge med på hva som skjer. Men nei, her var det kun kontrollerte nyhetsoppdateringer som var aktuelt.

Summen av dette er alt annet enn beroligende.

Det viser også hvilken formidabel oppgave svenske Olle Dahlin nå står overfor hva gjelder etisk renovasjon og modernisering.

Han vant presidentmaktkampen mot Baiba Broka fra Latvia med stemmesifrene 39–12, og har lovet å levere mer åpenhet og demokrati.

Det løftet skal Dahlin selvsagt få alle muligheter til å innfri, og la oss for guds skyld håpe at han gjør det.

Men det er mye som skal forandres, på en lang rekke fronter, før IBU kan sies å være i nærheten av å leve i 2018.

Og inntil det motsatte er bevist, er det ingen grunn til å ha den helt store moderniserings-optimismen.