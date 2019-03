...MEN BLID: Smilet er på plass hos Tiril Eckhoff før VM-premieren i Östersund. Foto: Jostein Magnussen

Eckhoff til hjernevask før VM: - Tar alt for alvorlig

MERÅKER/ÖSTERSUND (VG) Med en 41. og 42. plass i de to siste verdenscuprennene før VM følte Tiril Eckhoff (28) behov for å rydde litt i «topplokket» før hun dro til Östersund.

Etter at hun kom hjem fra rennene i Canmore (Canada) og Soldier Hollow (USA) har skiskytteren vært til «hjernevask» - mest av alt fordi hun presterte å gå fra en seier på normaldistansen i Canada til en 41. plass på favorittdistansen sprint bare syv dager senere.

– Jeg prøver. Jeg bruker noen, for her må det ryddes, innrømmer Tiril Eckhoff og snakker om sportspsykolog-hjelpen hun har fått nå i dagene før verdensmesterskapet.

– Det viktigste var likevel å bruke tid med venner, familie og kjæreste. Det var sykt viktig for meg.

– Men du pleier jo alltid å bli syk når du er med venner på fritiden?

– Ja, men nå var jeg med de som er friske, sier Eckhoff og ler.

Hun er frisk, og hun har beholdt humøret selv om denne sesongen rett og slett har vært dårlig, med de to verste plasseringene i oppkjøringen til VM. 41. og 42. plass er ikke noe hun vil snakke om en gang.

For det føles litt spesielt når du har ofret så mye og plutselig er en «parentes» i verdenscupen. Tiril Eckhoff innrømmer at hun sliter litt med å takle det.

Har koblet av

– Jo mer jeg er ute på tur over tid, jo mer komplisert gjør jeg skiskyting, og jo vanskeligere blir det å treffe de blinkene. Nå har jeg jobbet litt med det ved å koble helt av den uken jeg hadde fri og føler at jeg er klar.

– Du har litt å finne tilbake til?

- Jeg har jobbet litt med det. Akkurat nå er jeg i en situasjon hvor det har gått ganske dårlig. Jeg får prøve å gjøre det litt lettere for meg selv, og leke litt mer og ikke ta alt så alvorlig. Det føles bra, så det får jeg fortsette med.

– Men hva er egentlig problemet til Tiril Eckoff?

– Når man har vært syv uker på reise så er det fort gjort å finne feil og bli distrahert av innspill. Jeg er veldig glad for at jeg fikk vært i høyden (Canada/USA) og fikk sett hvor treg finger/hånd-formasjon har vært og fikk lære av det istedet for å lære av det når jeg står i Beijing under OL. Sånn sett var det greit med den turen til Amerika.

Har gode minner

– Men blir du så seriøs når du har vært lenge ute?

– Ja, jeg lager problemer ut av gråstein. Bagateller blir blåst opp. Det er små marginer i skiskyting og jeg vil gjerne ha kontroll på alle de små marginene. Da lager jeg bare problemer for meg selv. Det er fine fartsdumper eller snarere fjell, sier Eckhoff og ler.

Egentlig kan hun lene seg tilbake på en fin-fin statistikk her i Östersund. Det var faktisk her hun vant sin første verdenscupseier tilbake i i 2014. Én bom på sprinten holdt til seier.

– Var det min første seier, spør Eckhoff.

Ja, det var den første av seks.

– Jeg har veldig bra minner fra Östersund, sier 28-åringen med seks triumfer totalt i verdenscupen. Og hun har tross alt vunnet én av disse denne sesongen.