L’Abée-Lund med sensasjonsseier: - Det er uvirkelig

Publisert: 15.03.18 15:41 Oppdatert: 15.03.18 16:11

HOLMENKOLLEN (VG) Henrik L’Abée-Lund (31) var reserve og OL-turist i Pyeongchang, og har ikke vært på pallen på mange år. I dag klinket han til og slo knockout på hele skiskyttereliten.

- Jeg har trent mye for det her. Det har ikke gått opp for meg ennå, sier L’Abée-Lund til VG etter sin første verdenscupseier.

– Uvirkelig og fantastisk.

Skiskyttersprinten ble et drama av de sjeldne. Først leverte Martin Fourcade «oppskriftsmessig» og leverte ti blanke treff. Men han tapte en del på slutten, og bak kom et par sultne nordmenn.

Først og fremst Henrik L’Abée-Lund, som var reserve og OL-turist i Pyeongchang. I dag viste han form, skjøt feilfritt og gikk en kanonsterk sisterunde. Da han ramlet over målstreken var han 6,9 sekunder foran Fourcade.

– Den siste runden var egentlig veldig fæl - jeg fikk først beskjed om at jeg var tre sekunder foran, men ved neste passering så var vi likt. Da visste jeg at jeg måtte i kjelleren. Jeg skjønte det var mulig, og ga alt jeg hadde, sier L’Abée-Lund.

Etter at Fourcade var kommet i mål, fortalte han at han hadde falt og brukket staven i den ene utforkjøringen, og dermed tapt en del sekunder på det.

Bø jaget seieren

Bak Fourcade og L’Abée-Lund kom Johannes Thingnes Bø, som hadde beste langrennstid både på første og andre runde. Han hadde riktignok én bom, men ledet likevel ut fra siste skyting.

Dermed var det hans sisterunde som ville avgjøre - og det ble så jevnt, så jevnt. Bø har levert mange kanonsterke sisterunder tidligere, men i dag kjempet han en beintøff kamp mot klokken.

Ved siste passering før mål var han noen sekunder bak, dermed ville det hele avgjøres i avslutningen.

Bø greide ikke å hente fram de kreftene som krevdes for å ta igjen L’Abée-Lund, og da han gikk i mål blinket to-tallet mot ham fra skjermen.

Dermed ble det L’Abée-Lund, som ikke har vært på pallen i verdenscupen siden sesongen 2013/14.

– Jeg starta i andre pulje og ser at alle favorittene skyter ti treff. Det er sykt irriterende, men det hever ens eget nivå, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter sprinten, som også hyllet L’Abée-Lund.

– Noen seire er mer fortjent enn andre. Henrik er bedre enn meg sommerstid hvert år. Så ligger vi ofte likt om høsten, før jeg har gått forbi på vinteren.

Bjørndalen sprakk

Ole Einar Bjørndalen fikk muligheten til å gå i Holmenkollen da Emil Hegle Svendsen ble syk. Han åpnet brukbart på liggende skyting, men sprakk fullstendig på stående med tre bom. Til slutt gikk han i mål på en skuffende 64. plass. Dermed blir det ingen jaktstart på veteranen.

Erlend Bjøntegaard og Lars Helge Birkeland gikk to gode løp i dag, og leverte begge feilfri skyting.

