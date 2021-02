SIKRET BRONSEN: Hanna Öberg gikk Sverige inn til medalje etter en dramatisk duell mot Ukrainas Olena Pidhrusjna. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Anklages for skittent spill: − Frekkhet

CORTINA/OSLO (VG) Sveriges ankerkvinne Hanna Öberg (25) blir beskyldt for usportslig oppførsel av Ukraina etter mix-stafetten. – En taktisk seier, sier svensken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Marte Olsbu Røiseland gikk Norge inn til et relativt komfortabelt VM-gull på mix-stafetten, men bak henne foregikk det en intens kamp om bronsemedaljen.

Sveriges Hanna Öberg (25) og Olena Pidhrusjna (34) fra Ukraina spurtet om den siste pallplassen, hvor det var førstnevnte som gikk seirende ut. Etterpå raste Pidrusjna mot konkurrenten.

Hun anklager Öberg for å ha blokkert veien for henne flere ganger på den siste runden.

– Når jeg ropte at hun skulle flytte seg, var det ingen reaksjon. Når jeg prøvde å gå forbi henne, kuttet hun meg av, tordner Pidhrusjna, ifølge sport–express.ru.

– Dette er absolutt usportslig oppførsel og, ærlig talt, etter 20 år i idretten er det første gang jeg ser slik frekkhet, fortsetter ukrainerens tirade.

Bare et halvt sekund skilte rivalene i mål.

– En taktisk seier, beskriver Öberg til Aftonbladet.

25-åringen beskriver duellen mot Pidhrusjna på dette viset:

– Jeg følte at jeg ble jaget, og forsøkte å bite fra meg så godt jeg kunne. Da ukraineren kom opp, visste jeg at jeg ville være først over toppen av den første bakken. Hun gikk veldig tøft, men jeg klarte å holde henne bak meg, sier svensken.

– Jeg forsøkte å gå rundt henne på høyresiden på oppløpet, men da gjentok historien seg. Hun blokkerte alle manøvrene mine, sier en fortvilet Pidhrusjna.

Ukrainas ankerkvinne får støtte av Artem Pryma, som gikk førsteetappen for laget.

– Det svensken gjorde var galt. Dette er usportslig oppførsel, og trenerne burde ha lagt inn en protest. De beste lagene nøler ikke med å legge inn protest i slike saker, mener han.

Det er imidlertid for sent for Pidhrusjna og det ukrainske laget å legge inn en protest, da dette måtte ha blitt gjort like etter rennet. Østerrike tok sølvet 27 sekunder bak Norge.

Neste øvelse på VM-programmet er herrenes sprint fredag. Rennet sendes på NRK.