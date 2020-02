SKÅL FOR SEIEREN! Torsdag kveld ble det fyrverkeri, kake og alkoholfri champagne da gullvinnerne kom hjem til utøverhotellet. Fra venstre: Marte Olsbu Røiseland, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Tarjei Bø. Foto: Jostein Magnussen

Gullbrødrene kunne skåle for 40 mesterskapsmedaljer

ANTERSELVA (VG) Bø-brødrene har forsynt seg grovt av mesterskapsmedaljene de siste årene. Nå står Tarjei (31) og Johannes (26) med 40 medaljer i VM og OL.

Nå nettopp

Nummer 39 og 40 var av edleste valør og kom på mix-stafetten på VMs åpningsdag. Nå står Tarjei Bø med 21 medaljer, mens Johannes Thingnes Bø har hentet hjem 19.

– Det er så bra at jeg har én statistikk igjen hvor jeg er bedre enn Johannes. Du må se om du finner flere, sier Tarjei Bø og ler godt.

– Det er jo en bra samling. Imponerende, fastslår han.

Johannes Thingnes Bø, som tok sitt 10. mesterskapsgull på mix-stafetten, var stolt over å vinne sammen med broren sin.

– Jeg er veldig stolt. Vi fikk jo et godt utgangspunkt fra Marte (Olsbu Røiseland) og Tiril (Eckhoff). De la jo alle andre bak seg. Jeg tror vi gutta må takke damene for dette gullet her.

Både han og Tarjei måtte bruke to ekstraskudd på mix-stafetten. Det var ikke Thingnes Bø spesielt fornøyd med.

– Jeg har slitt litt med å komme inn i VM-stemning i år. Det kjente jeg på i dag tidlig og da kom det også litt «nybegynner-nerver» som preget løpet mitt. Jeg må nok heve meg et par hakk spesielt på skytingen på stående til sprinten.

– Kan man tillate seg å ikke være fornøyd?

– Nei, ikke når jeg sitter med gullet her nå, men jeg kunne gjort det på en råere måte. Jeg kunne skutt rolig, fem rett ned og bare «cruiset» inn, men til syvende og sist handler det om å vinne det gullet. Det er ikke så mange som bryr seg om hvordan det blir gjort bare vi tar det.

– Hva tenker om resten av mesterskapet?

– Man er jo glad for å få en god start og håper det vil bidra til gode resultater videre. Nå er det sprint på lørdag og jeg har vunnet de to siste sprintene som har gått her. Derfor har jeg forhåpninger, selv om jeg gruer meg. For den sprinten kommer til å bli tøff for kroppen. Å presse seg i 10 kilometer tror jeg blir hardt, sier Thingnes Bø før han kommer med en lovnad:

– Jeg kommer til ofre alt for å vinne gull på lørdag.

Lykkes han blir det mer kake, fyrverkeri og alkoholfri champagne - som utenfor utøverhotellet torsdag kveld.

PS! Norge har nå vunnet mix-stafetten fem ganger på 14 forsøk.

Publisert: 14.02.20 kl. 07:12

