I 2010: Halvard Hanevold i et intervju med VG i 2010 da han hadde bestemt seg for å legge opp. Foto: Jan Petter Lynau

Minneord om Halvard Hanevold: Smilet festet seg for alltid

Få har brakt så mye idrettsglede til bordet som Halvard Hanevold. Og kanskje er det nettopp smilet man kommer til huske ham aller best for.

For mindre enn 10 minutter siden







Asker er normalt ikke verdens navle.

Men det var noe magnetisk ved sentrum av kommunen vest for Oslo en vinterdag i 1998.

Her skulle det feires, langt unna det uvirkelige som hadde hendt i japanske Nagano. Ingen som var der vil glemme verken feiringen eller hva som vekket den felles euforien.

Over gullet.

På normaldistansen.

les også Halvard Hanevold (49) er død

Den store triumfen for Norge, for Asker Skiklubb - og for Halvard Hanevold.

Ingen visste da at han skulle fortsette å skape gull og glitter helt til han ble 40 år, og at det siste edle OL-metallet skulle hentes hjem i Vancouver 12 år senere.

Men dessverre visste heller ingen at vi skulle oppleve denne usigelig triste dagen nå. At Halvard Hanevold aldri skulle rekke å fylle 50 år.

49-åringen har gått fra oss, men han etterlater seg en strøm av gode minner, som aldri vil bli borte.

For alle som er glad i den norske idrettsmodellen, og hvilke verdier den er tuftet på, er det et par stikkord som er helt sentrale.

Allsidighet og lagtankegang er to av disse pilarene.

Det er ikke mulig å se for seg en utøver som i større grad enn Halvard Hanevold var en eksponent for nettopp disse idealene.

Han kunne blitt god i det ene, det andre eller det tredje.

Først drev han med orientering og langrenn i Asker Skiklubb, og fant ikke ut hvilken gren som skulle bli hans før i tenårene.

Men det ble skiskyting som ble idretten der Halvard Hanevold skulle utmerke seg, i en karriere som strak seg nesten uvirkelig lenge. Til slutt satt han igjen med en medaljesamling han selv faktisk mistet oversikten over, om vi skal tro intervjuer som ble gjort.

Selv opererte han med en «70-15-15-filosofi» i inngangen til konkurranser.

Førstnevnte var opp til ham, mens resten handlet om tilfeldigheter og konkurrentene.

Utfallet av den innstilllingen brakte ham riktig så langt.

Skiskytteren var med i OL fra Lillehammer til Vancouver, og har 22 internasjonale mesterskapsmedaljer og ni enkeltseirer i verdenscupen.

I fangsten inngår også edelt metall en masse, totalt fem gull i VM og tre i OL.

Og mens lokalbefolkningen i Asker selvsagt vil huske den individuelle OL-triumfen best, var alt han hadde vunnet sammen med lagkameratene også av enorm betydning for Hanevold selv.

Fra 1992 til 2010, altså tilsvarende fra en fødsel til man blir voksen, var han på det norske landslaget.

Etter karriereslutt har han blant annet fungert som ekspertkommentator, og bidratt til å øke en interessert befolknings kunnskap om sporten han var så glad i.

Her er det behagelige vesenet, den gode replikken - og ikke minst det vinnende smilet - blant faktorene som gjorde at Halvard Hanevold betydde så mye for så mange.

Også programmer som Mesternes Mester, i 2011, bidro til å gjøre ham så folkekjær.

Lokalt er han utnevnt til æresmedlem i Asker Skiklubb, lokalavisen Budstikka kåret ham til «Årets Navn» i Asker og Bærum - og han har en rekke ganger trukket frem hvor viktig oppveksten var for at fikk til alt han gjorde.

Om man er opptatt av at idrett som er med på å skape et helt menneske, var Halvard Hanevold en bærer av allsidighet også på andre arenaer.

På toppen av en så lang idrettskarriere rakk han å ta en en lengre utdannelse, nærmere bestemt som sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU.

Det er alltid leit når noen går bort, men det er ekstra ille når avskjeden kommer så tidlig.

Det vil ta tid å forsone seg med at Hanevold ikke er her mer, selvfølgelig mest for de nærmeste, men også for utallige nordmenn landet rundt.

Det er ingen fullverdig trøst på noen som helst måte, men likevel: Halvard Hanevold fikk ikke med seg mer enn 49 år på jorden, men han fikk usedvanlig mye ut av tiden.

Takk for alt du skapte.

Og hvil i fred.

Publisert: 03.09.19 kl. 19:47