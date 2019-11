MED I TOPPEN: Johannes Thingnes Bø gratulerer Martin Fourcade under premieutdelingen. Til venstre overraskelsesmannen Aleksander Fjeld Andersen som ble nummer 2 på sprinten. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø friskmelder Fourcade: – Han er tilbake

SJUSJØEN (VG) Johannes Thingnes Bø (26) tror Martin Fourcade (31) blir å regne med denne sesongen.

På sprinten lørdag under sesongåpningen på Sjusjøen var franskmannen nesten fem sekunder foran Thingnes Bø i mål. Dermed var Fourcade tilbake på pallen etter en blytung sesong.

– Han slo jo meg i dag uten å «blomstre», men det virker som han er tilbake på normalen. Jeg mener det er bare å friskmelde Fourcade. Så må jeg prøve å friskmelde meg selv etter hvert, sier Johannes Thingnes Bø etter å ha gått helt i kjelleren på sprinten.

Han kjente fra start at dette kom til å bli et mareritt - og han fikk rett.

Thingnes Bø, som først skal være i form til verdenscupstarten i Östersund om to uker, valgte like godt å gjennomføre en knallhard økt dagen før sprintpremieren her på Sjusjøen.

Traff på alt

Thingnes Bø ble nummer 5 og ble slått av Aleksander Fjeld Andersen (22), den eneste av topp 30-løperne som fikk ned alle blinkene i snøkovet lørdag. Rekruttløperen imponerte også mannen som vant 16 verdenscuprenn forrige sesong.

– Det er jo det rekruttlaget drømmer om, å slå nedenfra og slå oss og utlendingene. Det må være en stor dag for Aleksander å komme foran meg og Fourcade. Juniortiden er ferdig, da må de begynne å blomstre med seniorene. Det er ikke enkelt, så dette var et kanonløp. Han har hevet seg mange hakk og det er kult, fastslår Thingnes Bø.

Tyske Johannes Kühn var 8,1 sekunder raskere enn Fjeld Andersen.

PS! Søndag er det fellesstart for kvinner klokken 11.20, mens mennene starter klokken 14.15.



