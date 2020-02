GULLJENTA: Tiril Eckhoff er stolt over VM-gullet fra Holmenkollen for fire år siden. Nå har hun syv nye gullmuligheter i Anterselva. Foto: Jostein Magnussen

Eckhoff før VM-starten: – Stolt av å kunne være en favoritt

ANTERSELVA (VG) Dette er øyeblikket Tiril Eckhoff rangerer aller høyest i sin skiskytterkarriere: VM-gullet på sprinten i Holmenkollen i 2016. Nå er 29-åringen på gulljakt igjen.

For første gang i karriéren kommer Fossum-løperen til et mesterskap som gull-favoritt, en som faktisk kan vinne flere distanser.

VM-sprinten på fredag blir 29-åringens 214. verdenscuprenn. Tiril Eckhoff hadde gitt mye for å stå med et nytt gull rundt halsen her i vakre Anterselva, men hun vet selvsagt at det skal mye til om hun skal ta sesongens syvende seier.

– Nå får jeg kjenne litt på hvordan Therese (Johaug) og Johannes (Thingnes Bø) har det. Akkurat nå er jeg faktisk litt stolt av å kunne være en favoritt. Så blir det spennende å se hvordan det går, sier Eckhoff til VG.

Og årsakene til at det ikke blir så enkelt er mange.

– Jeg har jo lyst på medaljer, men så er vi jo på 1600 meter i høyden og det kan komme vind... Hvis ikke jeg kommer hjem med en individuell medalje så blir jeg nok skuffet, fastslår hun.

Av de 12 verdenscupseierne Eckhoff kan skilte med har én kommet nettopp her i Anterselva: En sprint, selvsagt, i januar i 2018.

– Det er jo litt sånn at hvis du driter deg ut på sprinten, så er du i trøbbel også på jaktstarten. Det er jo konsekvensen – uten at jeg skal snakke ned det jeg skal gjøre. Alt er mulig, og jeg må være positiv og klar til konkurransene.

– Det var jo ikke så mange som trodde at du skulle ta gull i VM i Holmenkollen for fire år siden?

– Det var vel bare meg og en trener, kanskje? spør Eckhoff og har litt rett.

Mesterskapet på hjemmebane endte med en 43. plass (normalen), 17. (jaktstart) og 24. plass (fellesstart) i tillegg til gull (stafett) og bronse (mix-stafett). Men den eneste individuelle gullmedaljen i karrieren kom på sprinten i Holmenkollen 5. mars i 2016.

– Det var en skrell, men det vil ikke være en skrell om det skjer nå.

– Hva er egentlig ditt beste minne fra Oslo-gullet?

– Hele opplevelsen. Å kunne gå med hjemmepublikum. Den får jeg ikke her. Det gullet er noe jeg kan være stolt av å ha klart. Så tipper jeg det kommer en del nordmenn hit til Anterselva også.

29-åringen har hatt en fantastisk sesong og leder verdenscupen sammenlagt. Ser man prestasjonene i et historisk perspektiv er det bare Tora Berger og Liv Grete Skjelbreid av norske skiskyttere som står med flere verdenscupseire med henholdsvis 28 og 22.

Publisert: 13.02.20 kl. 04:21

