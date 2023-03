Maren Hjelmset Kirkeeide tok gullet på kvinnenes sprint under NM i Alta.

Kirkeeide tok gullet på sprinten under skiskytter-NM

Maren Hjelmeset Kirkeeide gikk inn til gullet på kvinnenes sprint under skiskytter-NM i Alta. Sølvet gikk til Ingrid Landmark Tandrevold

NTB

Unge og lovende Kirkeeide skjøt feilfritt og var rask i sporet til tross for at forholdene ble tøffere med snøvær for de sist startende.

Kirkeeide var til slutt 7,8 sekunder foran landslagsløperen Tandrevold.

Tandrevold var den naturlige favoritten, men måtte altså se seg slått. Karoline Knotten endte på bronseplassen. Løperen fra Vingrom var 9,1 sekunder bak Kirkeeide.