Viktor Majgurov holder frem en russiskprodusert ski under en pressekonferanse i januar 2023.

Russisk skiskytterpresident i hardt vær: − Han må gå

Den russiske skiskytterpresidenten Viktor Majgurov (54) er i hardt vær etter at han for andre gang har fått et vitnemål på universitetsnivå kjent ugyldig.

I 2001 tok Majgurov en universitetsgrad i rettsvitenskap ved et fakultet i Jekaterinburg.

Den 18. mai 2023 bestemte en rett i Jekaterinburg at vitnemålet er ugyldig.

Også i 2011 fikk Majgurov en universitetsutdanning kjent ugyldig - den gang innen sport.

Sommeren 2020 ble han enstemmig valgt til president i skiskytterforbundet - et svært attraktiv verv i Russland.

Nå er det mange som mener - eller antyder - at Majgurov må ta turen ut i strafferunden som ender med at han må gå som skiskytterpresident.

– Majgurov bør trekke seg. Nå den øverste i forbundet blir dømt for falskt vitnemål, er dette en alvorlig sak, sier Dmitrij Vasiljev, tidligere OL-mester i skiskyting, til R-sport.

– Om Majgurov må gå? Ja, jeg tror det. Han vet det selv. Om han blir sittende, er avhengig av hans egen samvittighet, sier Anfisa Reztsova, tidligere skiskytter og langrennsløper, nå politiker, til Sport Ekspress.

– Jo lengre Majgurov og pressetjenesten i skiskytterforbundet er tause, jo verre blir det. Mye verre, fastslår den kjente TV-kommentatoren Dmitrij Gubernijev på Telegram.

Russlands kanskje mest kjente aviskommentator - og tidligere OL-helt i stup - Jelena Vajtsekhovskaja, mener skiskyttersporten vil betale dyrt om Majgurov blir sittende:

– Hvis målet er å sitte i presidentstolen for en hver pris, er sporten ikke bare dødsdømt, men satt mange år tilbake i tid, skriver hun på Telegram.

