Han har vært suveren hele sesongen. Men plutselig, på de to siste løpene, har Johannes Thingnes Bø (25) bommet og bommet, på stående skyting. Ekspertene er bekymret.

– Dette er litt krise for Johannes, sa NRKs skiskytter-ekspert Ola Lunde etter at Thingnes Bø bommet tre ganger på siste stående, og dermed mistet sjansen til nok en seier i Verdenscupen.

Fredag, på sprinten, sprakk Thingnes Bø på stående. Fire strafferunder sendte han ned fra en sikker ledelse til femteplass.

På jaktstarten lørdag kveld, i Soldier Hollow, tok han igjen de fire foran, etter de to liggende seriene, og ledet løpet. På de to stående skytingene pådro Thingnes Bø seg fem strafferunder totalt.

– Er han i ferd med å skaffe seg et problem før VM?», mer sa enn spurte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Johannes Thingnes Bø bommet tre ganger på siste stående skyting.

VM går i Østersund, Sverige, og starter 7. mars.

– Det verste er at det er grove bom, fulgte Ola Lunde opp Stabrun Smiths bekymring. Skyt-eksperten til NRK syntes også at Thingnes Bøs fire bom på sprinten fredag var av det «merkelige» slaget.

– Det var ingen ting som tydet på at det skulle bli fire bom, sier Lunde.

Johannes Thingnes Bø er fortsatt VM-favoritt nummer en, men:

– Jeg er adskillig mer bekymret nå enn fredag etter sprinten. Johannes er normalt sett flink til å legge ting bak seg. Men det har han ikke klart nå. Han har en jobb å gjøre nå fra mot VM, sier Ola Lunde.

Thingnes Bø ble nummer fire på jaktstarten i Soldier Hollow. Vetle Sjåstad Christiansen (26), som vant sprinten fredag, var nær seieren også på jaktstarten. Han gikk ut fra siste stående, rett bak Quentin Fillon Maillet fra Frankrike. Men Sjåstad Christiansen var sliten på sisterunden, og ble slått av Fillon Maillet med 25,9 sekunder, og endte på en sterk 2. plass, med kun én bom, på andre liggende skyting.

– Jeg føler at jeg ikke er i posisjon til å være skuffet over en 2.plass, jeg gjorde et veldig bra løp, men det var en franskmann som ødela festen. Men det er vi vant til, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

Fillon Maillet skjøt feilfritt. Det var det som skulle til i Soldier Hollow lørdag kveld.