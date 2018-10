VÅPENSJEKK: Emil Hegle Svendsen (t.v.) og trener for privatlaget Mesterbakeren, Knut Tore Berland, sjekker våpenet til en av skiskytterne under en treningssamling i Holmenkollen. Foto: Jostein Magnussen

Svendsen bidrar gratis for privatlag: - Forteller mye om Emil

HOLMENKOLLEN (VG) Når Emil Hegle Svendsen (33) er tilbake på standplass så er det for å hjelpe skiskytterne på et av de norske privatlagene - og trønderen stiller opp gratis.

Publisert: 06.10.18 10:00

Den pensjonerte skiskytteren har ved et par anledninger i vår og høst deltatt under treningsøktene til Team Mesterbakeren. Denne uken har Svendsen vært gjestetrener i Holmenkollen for de som håper å utfordre landslagsløperne når sesongen starter.

– Emil kunne ha forlangt 50. - 80.000 kroner for et slikt oppdrag. Da hadde vi vært nødt til å gå til våre sponsorer og bedt om hjelp. Men han stiller opp gratis, og det forteller mye om Emil som type, sier trenerveteranen Knut Tore Berland.

For Emil Hegle Svendsen var det enkelt å takke ja til forespørselen fra «gamletreneren».

- For meg var det en selvfølge å stille opp. Når folk spør om du har lyst til å bidra på noen økter og dele av dine erfaringer, så gjør du jo det, sier Svendsen, som gjør jobben på dugnad.

– Økonomien til privatlagene rundt om i Norge er ikke all verden. Da er det unaturlig for min del å kreve betaling. Hvis jeg kan bidra til at disse skiskytterne kan bli bedre, at vi kan spille hverandre god, så er det bare bra.

Han velger å hjelpe et privatlandslag - og med god grunn.

– Vi må tenke på norsk skiskyting som helhet og ta vare på alle utøverne. Det er helt vesentlig. Vi har én Johannes Thingnes Bø som er best i Norge, men ideelt sett skulle vi hatt ti av «den sorten». Vi må bare bidra der vi kan alle mann, fastslår Emil Hegle Svendsen.

I Kollen har Svendsen og trener Berland funnet en arbeidsfordeling som fungerer godt.

- Emil er god på detaljer og gir klare beskjeder. Siden han bare er med nå og da kan han ikke gå inn og jobbe strukturert med teknikk eller skyting, men han kan gå inn i aktuelle situasjoner på trening. Da lytter utøverne fordi det kommer fra en som har vært i verdenstoppen. Det blir litt annerledes enn om vi skulle snakke om det, konstaterer Knut Tore Berland.

– Bare artig

– Jeg synes bare dette er artig. Forhåpentligvis kan det være verdifullt for disse utøverne som er på vei opp. Ofte er det små detaljer som skiller skiskytterne her fra de som går i verdenscupen. Det handler om den siste prosenten som noen av dem kan ta, sier Emil Hegle Svendsen.