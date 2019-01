Thingnes Bø slo Fourcade etter nervepirrende duell: – En komplett skiskytter

SKISKYTING 2019-01-12T14:34:50Z

Erkerivalene sto side om side på siste skyting. Martin Fourcade (30) bommet to ganger – Johannes Thingnes Bø (25) kun én. Derfra og ut så nordmannen seg aldri tilbake.

Publisert: 12.01.19 15:34 Oppdatert: 12.01.19 15:53

Under svært krevende forhold i tyske Oberhof ble det et intens oppgjør mellom Fourcade og Thingnes Bø, som sistnevnte gikk seirende ut av. Det til tross for tre bom.

Thingnes Bø hadde overtaket helt frem til tredje skyting. Da pådro han seg en bom under vindfulle forhold. Fourcade skjøt fullt hus. Thingnes Bøs 20 sekunder lange forsprang forsvant.

De to gikk ut helt likt med kun én skyting igjen.

Råsterk avslutning

De gikk sammen på nest siste runde, og kom helt likt inn på standplass. Fourcade kom først i gang – men bommet to ganger. Da Thingnes Bø bare noterte seg for en bom i snøkavet, hadde han forspranget hadde trengte – og gikk inn til en råsterk seier.

– Johannes var smart. Han ventet ut Fourcade som begynte å bomme. Og da var han der og klarte seg med den éne bommen, konstaterte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det er sterkt gjort. Han har blitt en komplett skiskytter. Det er helt fantastisk den jobben han har gjort på skytingen, supplerte Ola Lunde.

Thingnes Bø slo seg på brystkassen og brølte ut da han i ensom majestet gikk over målstreken. Dette var hans aller første seier i Oberhof.

Pallplassen glapp for Fourcade, som til slutt ble nummer fire – hele 32.6 sekunder bak Thingnes Bø.

Arnd Peiffer sikret 2.-plassen, mens Lukas Hofer tok 3.-plassen. Begge de skjøt fullt hus på siste skyting, men var i realiteten aldri i nærheten av å true Thingnes Bø.

Nå har den norske 26-åringen vunnet syv av ti renn denne sesongen.