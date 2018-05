SATSER HARDT: Emil Nyeng fotografert under en treningsøkt på Lillehammer denne uken. Nå går han «all in» for skiskyting. Foto: Privat

Langrennsspesialist satser alt på skiskyting

Publisert: 16.05.18 07:32

SKISKYTING 2018-05-16

Han har gått 10 verdenscuprenn, Skandinavisk Cup og Norgescup. Nå slutter Emil Nyeng (27) med langrenn og satser 100 prosent på skiskyting.

Én Emil slutter, en annen begynner ...

De neste to årene skal Emil Nyeng gjøre alt han kan for å nå verdenstoppen med børsa på ryggen.

– Etter mange år som seniorløper har jeg ligget rett bak landslagsnivået i langrenn. Jeg har gått både distanse og sprint, men som nordmann holder det ikke med 20.-plasser for å etablere seg og komme seg videre. Det tar jeg konsekvensen av og forfølger en drøm jeg alltid har hatt om å se hvor god det går an å bli i skiskyting, sier Nyeng til VG.

Langrennsspesialisten har denne sesongen fått plass på skiskytterlaget «Team Mesterbakeren» som trenes av Knut Tore Berland. Trenerveteranen mener Emil Nyeng har et godt utgangspunkt.

– Vinn-vinn-situasjon

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for vårt lag. Emil har allerede vist at han er sterkere enn de andre gutta på intervalløktene og blir således en drahjelp inn i laget. Så får han suge til seg så mye som mulig fra de andre på det som skjer på skytebanen og mellom øktene, sier Berland.

Han kaller den kommende sesongen «et læreår» for Nyeng, og det er en perfekt læringsarena.

– Han har skjønt oppdraget og har respekt for oppgaven. Nå har han kommet til et «ormebol» med andre som er på et høyt nivå. Da er det bare å plukke opp så mye du kan.

Emil Nyeng har skutt mange ganger før – med jaktgevær. Dette blir annerledes.

– Jeg hadde ikke begynt med skiskyting hvis jeg ikke hadde følt at jeg hadde mestret våpen. Jeg har jaktet siden jeg var liten og føler at jeg har et godt utgangspunkt, men det er selvsagt ingen garanti for at jeg lykkes, sier Nyeng og skuer til langrennsspesialist Denise Herrmann som klarte omstillingen raskt.

Den tyske jenta debuterte i verdenscupen i 2016 og har to seirer på det øverste nivået.

– Ikke for moro skyld

– Den fysiske kapasiteten min er god nok til at jeg skal kunne hevde meg, så får vi se om jeg klarer å knekke skytekoden. Jeg har fått en unik mulighet her hos «Team Mesterbakeren». Nå handler det om å få opp grunnivået i skyting og kombinere det i stressituasjoner med høy puls. Det blir utfordringen, og jeg er forberedt på å jobbe tre ganger så mye med skytingen som de andre på laget, sier 27-åringen.

Målet er å etablere seg i Norgescupen allerede den kommende sesongen og være med å kjempe om å få gå IBU Cup, nivået under verdenscupen.

– Jeg gjør ikke dette for moro skyld og håper å få prøvd meg også i verdenscupen på sikt. Det er tøft å si det, men det er det jeg jager i hverdagen, å etablere meg i toppen.

