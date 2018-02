Rørt Eckhoff om bronsemedaljen: – Begynte å miste troen selv

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Tiril Eckhoff (27) avsluttet meget sterkt på 12,5 km fellesstart, og sikret bronsemedalje da slovakiske Anastasia Kuzmina (33) vant.

– Det var deilig å få det til. Jeg har hatt en hard uke, og ofret så mye for å være her. Det er så inmari deilig med en medalje, sier en glad og rørt Eckhoff til TV Norge.

– I går var jeg skikkelig langt nede. Jeg var skikkelig deppa fordi jeg hadde gått så ræva. At jeg får det til i dag er bare så deilig. Jeg begynte å miste troen selv, men det er mange der ute jeg skal takke for støtten, sier Eckhoff med skjelvende stemme.

– Jeg er veldig emosjonell, og driver egentlig med en utrolig teit idrett sånn sett. Man skal være beinhard for å drive med det her ...

På pressekonferansen etterpå snakket hun mer om presset.

– Når du har gjort så mye jobb som jeg føler jeg har gjort og ikke får det til, da begynner du å tvile på om du har det i deg.

Med fullt hus på fjerde og siste skyting klatret Eckhoff opp på tredjeplassen ut fra stadion, og kom i mål ni sekunder bak hviterussiske Darja Domratsjeva. Dermed forsvarte 27-åringen bronsemedaljen på samme distanse fra Sotsji for fire år siden.

Eckhoff fikk en småtung åpning på konkurransen da hun bommet på første liggende. Det ble også en bom på første stående, men så slo hun til med to fulle hus og hadde totalt nest beste langrennstid.

Bare slått av OL-spesialisten Kuzmina, som nå har tatt gull i tre mesterskap på rad. Hun var 18,8 sekunder foran sølvvinneren i mål, men gjorde det litt ekstra spennende da hun bommet på det aller siste skuddet - etter å ha ventet lenge.

Marte Olsbu ble nummer åtte med ett bomskudd, mens hun slet litt med farten i sporet.

Bjørndalen fornøyd med fruen

Ole Einar Bjørndalen var på plass på stadion, og fikk se sin kone, Darja Domratsjeva, sikre seg sølvmedaljen foran Eckhoff.

– Det var helt rått. Vi er veldig glade for resultatet. Nå blir det sikkert en feiring i kveld, sier en meget fornøyd Bjørndalen til VG.

– Det må det bli, for det har vært mye stang ut, mye bom for Darja til nå. Hun har vært i form, men det har ikke stemt helt.

– Presset var ekstra tøft fordi det ikke har gått så bra tidligere i mesterskapet. Det tøffeste var på siste stående skyting for da skjønte jeg at det var siste sjanse til å ta en individuell medalje, sier Darja Domratsjeva.

Eckhoff hadde også familiemedlemmer på plass i målområdet. Landslagstrener Stian Eckhoff var meget fornøyd med den norske innsatsen:

– Marte og Tiril gjør kjempeløp. Marte slet litt i sporet, men er blitt sliten etter et langt mesterskap. At Tiril tar medalje er kjempestort for oss. Nå har to av jentene medaljer med seg i kofferten hjem, og da har vi truffet bra, sier Eckhoff.

– Det ble noen tårer i øyekroken, innrømmer storebror Eckhoff.