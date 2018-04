ILLUSTRASJONSBILDE: Politiet i Østerrike har gjennomført en razzia mot Det internasjonale skiskytteforbundet (IBU). Foto: Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN

Politirazzia hos Det internasjonale skiskytterforbundet

Publisert: 11.04.18 09:21 Oppdatert: 11.04.18 10:49

SKISKYTING 2018-04-11T07:21:30Z

Østerriksk politi skal ha gjennomført en razzia hos Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i Salzburg tirsdag. Generalsekretær Nicole Resch (42) skal være tatt inn til avhør.

Det melder NRK .

Det var nettsiden Kleine Zeitung som først meldte om hendelsen. De skriver at politiet skal ha søkt flere rom i kontorene til IBU i Salzburg, og at programmet ZiB2 på TV-kanalen ORF mener razziaen skal være relatert til dopingpåstander. Politiet skal ha undersøkt og sikret datamaskiner spesielt .

NRK skriver at de har vært i kontakt med IBU, som bekrefter at politiet har gjennomført en razzia . De ønsker ikke å kommentere saken, men sier de skal komme med en pressemelding senere. Det er foreløpig ikke kjent hva som har kommet fram av undersøkelsen.

Ifølge NRK er generalsekretær i IBU, Nicole Resch, tatt inn til to avhør. Hun ble først avhørt tirsdag kveld, og skal i nye avhør onsdag.

VG har forsøket å få kontakt med presidenten i IBU, Anders Besseberg (72), uten hell. Nordmannen har vært president i IBU siden 1992.

Dopingskandaler

Han leder en sport som har vært rystet av en lang rekke dopingskandaler de siste årene.

Så sent som for et år siden ble tidligere visepresident i IBU, Gottlieb Taschler, dømt til betinget fengsel i forbindelse med sønnens dopingsak. IBU-toppen skal selv ha satt sin egen sønn, Daniel Taschler, i kontakt med dopinglegen Michele Ferrari.

Ferrari sørget for at Daniel Taschler, selv skiskytter, fikk det forbudte stoffet EPO.

Protester mot Russland

Internasjonal skiskyting har den siste tiden vært preget av splittelse i kjølvannet av IBUs valg om å la Russland beholde verdenscupavslutningen i Tjumen i slutten av mars.

Land som Canada, USA og Tsjekkia nektet å sende utøvere, i protest. Den svenske OL-helten Sebastian Samuelsson (20) unnlot også å reise til Russland i forrige måned.

IOC har tidligere uttrykt betydelig skepsis mot å gjennomføre store mesterskap og konkurranser i Russland før landet er anerkjent av WADA igjen, og har et godkjent antidopingprogram.

Anders Besseberg har som IBU-preisident forsvart avgjørelsen om å la konkurransene gå sin gang fordi han mener tildelingen skjedde før Russland mistet sin akkreditering fra Wada.

VG oppdaterer saken.

