TV 2: Ole Einar Bjørndalen legger opp

Ole Einar Bjørndalen legger opp

Publisert: 03.04.18 07:26

Ole Einar Bjørndalen (44) har bestemt seg om fremtiden. Ifølge TV 2 og NRK er det avgjørelsen om å legge opp som er tatt.

Det melder kanalen på sine nettsider .

– Klokken 11.00 i dag forteller Ole Einar Bjørndalen at hans idrettskarriere er over, skriver TV 2 at de får bekreftet. Også NRK sitter på samme opplysninger.

Da skal Ole Einar Bjørndalen holde en pressekonferanse angående egen fremtid, og nå ser det altså ut som om 44-åringen kommer til å bruke anledningen til å annonsere at han legger skiene og børsa på hylla.

Han har brukt påsken til å bestemme seg, og på feriestedet på Beitostølen har over 20 personer fra øst og vest vært samlet. Der har han hatt god tid til å tenke og ikke minst diskutere med de personene rundt ham som han har støttet seg på i en årrekke.

– Jeg har ikke hatt noe familieråd, men under oppholdet har jeg har fått snakket med de som pleier å være involvert når jeg skal ta viktige avgjørelser, sa Bjørndalen hemmelighetsfullt til VG mandag.

44-åringen fra Simostranda kan vise til en lang merittliste, inkludert åtte OL-gull, 20 VM-gull og seks sammenlagtseirer i verdenscupen. Totalt står han bokført med 95 verdenscupseirer, 94 i skiskyting og én i langrenn.

Den første kom den 11. januar 1996, eller for mer enn 22 år siden, og OL i Salt Lake City i 2002 regnes for å være hans beste mesterskap. Der jublet han for hele fire OL-gull.

Totalt står han med 13 OL-medaljer, og ettersom åtte av dem er av edleste sort, er det bare Marit Bjørgen som er foran ham på listen over tidenes mestvinnende vinterolympiere.

Denne vinteren har imidlertid ikke blitt en suksess. Bjørndalen har «bare» en 12. plass som beste resultat, og erkjente at han gikk på en smell etter OL-vrakingen .

