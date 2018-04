NRK-Ola Lunde: – Bjørndalens fem største triumfer

Ole Einar Bjørndalen har vunnet 95 verdenscuprenn og har 28 gull i OL og VM. For skiskytter-ekspert Ola Lunde står fortsatt det første gullet som det største. Mesteren selv er enig i rangeringen.

– Den råeste opplevelsen jeg har hatt, beskriver Bjørndalen under dagens pressekonferanse.

44-åringen legger opp etter en karrière der sporten skiskyting har utviklet seg like mye som kongen av ski og gevær. Han startet i mesterskap med sprint, normaldistanse og stafett i Lillehammer-OL for 24 år siden. Nå er rennprogrammet revolusjonert med jaktstart, fellesstart og mixed stafett.

– Det har vært moro å være med på, sier han.

– Ole Einar har vært helt avgjørende for det. Han har hele tiden sittet i førersetet for utvikling. For meg er han Mr. Skiskyting, sier Lunde til VG. Som juniortrener tok han ut 18 år gamle Bjørndalen til junior-VM i 1992. Senere har han vært Bjørndalens skytetrener på landslaget fra 1996 til 1998 og hans private skytetrener 2000 til 2002.

Siden årtusenskiftet har Ola Lunde vært NRKs ekspert på standplass i alle store renn. Her er tryslingens rangering av Bjørndalens fem største triumfer - pluss mesterens egne kommentarer.

1. OL Nagano 1998: Gull på sprinten

Lunde: – Der vant han jo gullet to ganger. Han var på vei mot sitt første OL-gull og hadde gått 8,5 av 10 km da løpet ble stoppet på grunn av værforholdene. Noen større nedtur er vanskelig å finne. Men Ole Einar er ekspert i å legge ting bak seg. Han kom tilbake og gikk et enda mer perfekt løp dagen etter og vant med minuttet til Frode Andresen.

Bjørndalen: – Det var mitt første OL-gull, men seieren var også viktig for norsk skiskyting. Halvard (Hanevold) vant 20-kilometeren, jeg vant sprinten. Det var gjennombruddet til norsk skiskyting og det var viktig for oss å få satse 100 prosent med et godt lag, å få ressurser, sponsorer og ikke minst oppmerksomhet. Norsk skiskyting var langt nede i forkant av Nagano og vi slo gjennom med Halvard og meg. (Sagt til VG i 2015).

2. OL Sotsji 2014: Gull på sprinten

Lunde: – Det var helt rått at han klarte å vinne det gullet som 40-åring. Martin Fourcade eller Emil Hegle Svendsen skulle ha vunnet det gullet lett. I stedet var det Ole Einar Bjørndalen som vant OL-gullet med en strafferundes avstand til sølvet. Det hadde jeg aldri i verden trodd på forhånd.

Bjørndalen: – Jeg hadde en del motgang før OL, og det var mange som hadde mistet troen på meg og sa at «nå er det over». Det var sikkert 50 prosent av befolkningen som var overbevist om at jeg var ferdig i verdenstoppen, at jeg ikke kunne vinne renn igjen. Det får du føle på. Men jeg, sammen med noen få støttespillere, var overbevist om at det fortsatt var mulig å vinne. Da klarte vi det sammen. Det var også spesielt med Roger (Grubben) og meg. Det er sjelden jeg har sett ham så følelsesmessig berørt av en seier. (Sagt til VG i 2015).

3. VM Khanty-Mansjinsk 2003: Gull på fellesstarten

Lunde: – Det var helt vilt. Det blåste så fælt at jeg aldri hadde trodd at det var mulig for noen å skyte 20 treff i den vinden. Rennet kunne jo bli stoppet på på grunn av forholdene. Der fikk Ole Einar betalt for å ha trent ekstremt mye i vind. Det gjorde han også foran OL i Pyeongchang. Jeg synes likevel det var riktig ikke å ta ham ut.

Bjørndalen: – Jeg tror aldri jeg har vært så godt forberedt til et mesterskap. Jeg hadde medaljer fra mange mesterskap, men jeg hadde ikke vunnet. Det året bestemte jeg meg for å gjøre en solid innsats og det fungerte. Jeg vant sprinten, noe som føltes enkelt fordi det var vindstille, og da fellesstarten kom med vind var jeg forberedt på det. Jeg skjøt 20 treff. Det var utrolig kult. (Sagt til VG i 2015).

4. OL Salt Lake City 2002: Gull på normaldistansen

Lunde: – Dette var hans første gull på 20 km og det første gullet av de fire da han vant alt i OL. Etter han åpnet OL med å gå langrenn mot Johann Mühlegg (ble nummer fem) var det helt avgjørende at han lykkes på normaldistansen. Det fjernet stress og ga ro til det fenomenale han gjorde videre.

Bjørndalen: – Jeg er blitt sett på som litt useriøs på standplass. Det er et stempel jeg ikke har likt. 20 km er den virkelige skiskytterdistansen med fire skytinger. Det er denne, klassiske distansen jeg har satset klart mest på å vinne i OL.Den er det absolutt største å vinne for en skiskytter. (Sagt til VG i 2002).

5. Verdenscupen langrenn Gällivare 2006: Seier 15 km fri teknikk

Lunde: – Veldig viktig for Ole Einar å vinne dette verdenscuprennet i langrenn. Han forberedte seg veldig til akkurat dette rennet, startet kontrollert og avsluttet fenomenalt. Han gikk typisk nok taktisk godt som i skiskyting. Han kunne kanskje gått flere langrenn, men det var ikke mange slike renn i skøyting.

Bjørndalen: – Jeg har drømt lenge om dette. Jeg ville prøve i Oberstdorf, men det skar seg. Nå gikk det. Og det er jeg j... fornøyd med! (Sagt til VG i 2006).

