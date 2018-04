MØTTE IOC-TOPP: Ole Einar Bjørndalen, her i samtale med IOC-president Thomas Bach under OL i Pyeongchang, skal hedres av sitt eget forbund. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjørndalen blir hedret av skiskytterforbundet

Publisert: 04.04.18 11:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-04-04T09:42:27Z

Generalsekretær i skiskytterforbundet, Rakel Rauntun, tror ikke nordmenn er klar over hvor stor Ole Einar Bjørndalen (44) er ute i Europa.

– Det er vanskelig for oss nordmenn å skjønne hvor stor han egentlig er «der ute» hvis du ikke har sett det selv. Det var nettopp det som overrasket meg mest da jeg begynte i forbundet og fikk se hvor ufattelig populær han er i blant annet Tyskland, Østerrike og Russland, sier Rauntun til VG.

I skiskytterforbundet er man naturlig nok svært takknemlig for det Bjørndalen har gjort i et kvart århundre siden debuten i verdenscupen i 1993.

På tinget i begynnelsen av juni skal Norges Skiskytterforbund derfor hedre Bjørndalen.

– Ole Einar skal takkes skikkelig av på forbundstinget, og da er det naturlig at han tildeles vårt hederstegn i gull, den høyeste utmerkelsen en utøver kan få, sier generalsekretær Rakel Rauntun.

Hun var selvsagt på plass på Simostranda i går da Bjørndalen fortalte at han nå gir seg som skiskytter . I samråd med sitt helseteam og familien valgte han å legge opp etter å ha blitt rammet av hjerteflimmer ved tre anledninger denne sesongen.

– En epokeutøver

– Ole Einar er en helt spesiell utøver, en epokeutøver som vi aldri får to av. Det han har betydd for skiskytterforbundet, norsk skiskyting og internasjonal skiskyting er helt enormt. Han har drevet sporten fremover, han har hele tiden jaget utvikling for å bli best mulig og satt standarden i alle lag på støtteapparat og trenere, sier Rauntun, som mener Bjørndalen også skal ha en god del av æren for at skiskyting som sport står så sterkt ute og hjemme.

– Det er bare å se hvilken profil han har vært og hvordan han har bygget sin karriere fra midten av 90-tallet og frem til i dag. Idretten er avhengig av å ha noen ekstreme profiler som driver idretten fremover, Ole har definitivt vært en av dem i form av sine prestasjoner og hvordan han har fremstått.

I forbundet håper man at ikke «ekstremkompetansen» til Ole Einar Bjørndalen skal gå tapt.

– Han er selvsagt en person som vi i forbundet ønsker å ha tett kontakt med for å se hva vi kan gjøre fremover, men aller først må Ole nå få tid til å være pappa og pleie familien, sier Rakel Rauntun.

Denne artikkelen handler om Ole Einar Bjørndalen

Vintersport