TIDLIGERE IDRETTSTOPP: Anders Besseberg måtte gi seg som IBU-president etter nesten 26 år i 2018.

IBU med Besseberg-avgjørelse før sommeren

Granskningsenheten til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) avgjør i løpet av kort tid om det skal tas ut tiltale mot korrupsjonssiktede Anders Besseberg (76) eller ikke.

Avgjørelsen skal tas innen juni får VG bekreftet fra kilder tett på saken.

Det er ikke IBU-styret, men underleddet Biathlon Integrity Unit (BIU) som bestemmer om bevisene er gode nok til at man ønsker å opprette en sak og ilegge Besseberg straff.

I vår har det gått fire år siden norsk og østerriksk politi gikk til aksjon mot flere adresser i forbindelse med etterforskningen av Besseberg.

Han var IBU-president i snaut 26 år, men ble i 2018 anklaget for å ha tatt imot prostituerte, dyrebare jaktturer i Russland og luksusklokker i bytte mot å jobbe for russiske interesser i skiskyting.

I en omfattende granskningsrapport hevdes det også at Besseberg og IBU skal ha unnlatt å ta tak i positive dopingprøver fra russiske utøvere. Besseberg har hele tiden nektet for dette, samt for påstandene om korrupsjon.

Avgjørelsen VG omtaler i dag handler kun om hvorvidt Besseberg risikerer straff etter idrettens regelverk eller ikke.

76-åringen etterforskes i tillegg av Økokrim i Norge, mistenkt for grov korrupsjon i tiden som skiskytterpresident.

Denne etterforskningen pågår fortsatt for fullt, men har tatt lenger tid enn først antatt. Årsaken er etter det VG forstår coronapandemien, det faktum at sentrale vitner er bosatt i andre land - samt et kontinuerlig behov for å oversette saksdokumentene mellom ulike språk.

– At det tar så lang tid er naturlig nok en tilleggsbelastning for Besseberg, sier advokat Christian B. Hjort.

VG har tidligere omtalt hvordan Besseberg gikk til retten i Østerrike for å forsøke å hindre at norsk politi tok over deler av etterforskningen mot ham.

Advokat Hjort er ukjent med at IBU nærmer seg en avgjørelse om hvorvidt det skal opprettes sak mot Besseberg etter idrettens regelverk eller ikke.

– Verken vi eller Bessebergs østerrikske advokater har hørt noe fra IBU om deres pågående prosess eller tidspunkt for noen avgjørelse derfra, sier Hjort.

Da VG møtte Bessebergs etterfølger, svenske Olle Dahlin, i Tyskland i 2019, innrømmet han at IBU på et tidspunkt mistet fotfeste.

Også andre sentrale personer i organisasjonen, som Max Cobb og Jim Carrabre, har uttalt seg kritisk om tiden under Anders Besseberg. En gammel venn av nordmannen, den tidligere sponsorkongen Jacob Lund, tror derimot ikke på anklagene.

Selv har nordmannen hele tiden nektet for å ha gjort noe galt som IBU-president. Det gjorde han blant annet i møte med VG like etter at saken sprakk i internasjonal presse: