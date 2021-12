I KARANTENE: Andreas Stabrun Smith er i karantene og isolert på sitt hotellrom i Östersund.

Corona-smittet NRK-kommentator: − Føler meg litt spedalsk

ÖSTERSUND (VG) Corona-smittede Andreas Stabrun Smith (41) føler seg såpass pigg at han gjør TV-jobben for NRK i karantene og isolasjon på sitt hotellrom også i helgen.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Skiskytterkommentatoren, som ble smittet av covid-19-viruset og dermed satte det meste av kanalens team her i Östersund ut av spill, gjorde unna to sprinter på torsdag. De ble kommentert fra et hotell, en snau kilometer fra stadion.

– Det gikk egentlig bra. Vi har utrolig mange flinke teknikere i NRK som tok det som en morsom utfordring. Når det er sagt så håper jeg jo at vi ikke må gjøre dette hver helg, sier Stabrun Smith til VG og ler.

For noen utfordringer ble det og det var heller ikke ideelt at ekspertkommentator Ola Lunde ikke fikk melde «låg venstre» fordi han – som nærkontakt – satt to etasjer under Stabrun Smith i Östersund sentrum og tittet på de samme TV-skjermene som sin kollega da verdenscupsprintene til kvinnene og herrene gikk av stabelen på torsdag.

les også Tarjei Bø om Samuelsson: – Han leker med oss

– Jeg synes veldig synd på Ola. Han havner i trøbbel fordi han er nærkontakt til meg og får ikke gjort sin jobb – uansett om han har en negativ coronatest. Det gir meg dårlig samvittighet, innrømmer Stabrun Smith.

Selv har han ikke så mye å klage på. Som vaksinert er det innertier å få bekreftelsen på at «sprøyta» virker. Så er ulempen alt styret som følger med en positiv corona-test.

– Jeg føler meg jo litt som en spedalsk når man først blir smittet. Samtidig så har jo personalet her på hotellet vært helt fantastisk. Jeg får frokost og middag levert på døra. Er det rart jeg har lyst til å bli?

Først hadde han nemlig tenkt å sette seg i en bil og kjøre rett hjem til Oslo. Med alle «get well»-kortene, så blir han til over helgen – over karantenen.

– Det var vel Jon-Herwig Carlsen som sa til meg at det er bare en grunn til ikke å stille på jobb når det kommer til kommentering. Det er egen begravelse. Jeg har gått en god skole, humrer Stabrun Smith og legger til: – Jeg har vært langt dårligere før.

Før helgens stafett og jaktstart tar han likevel noen forbehold. Det er hans helsesituasjon som avgjør om han kan fullføre jobben eller ikke.

– Så lenge jeg ikke er veldig syk så er det jo greit å sitte på et hotellrom å gjøre en jobb. Så da er planen at vi fullfører. Nå får jeg samlet litt krefter på fredag så tror jeg det går fint på lørdag og søndag. Da får vi gjort jobben, sier Stabrun Smith.

Så får det være at han av og til må skru ned volumet for å hoste og harke.

Sånn kan det være med coronaen ...

Ekspertkommentator Ola Lunde klandrer ikke Stabrun Smith.

– Jeg får ikke gjort jobben min og meldt «låg høyre», men vi får gjøre det beste ut av det. Vi hadde likevel brukbar kontroll på sprinten vil jeg påstå selv om vi lider fordi jeg ikke får snakket med trenere, utøvere og smørere, sier Lunde til VG.