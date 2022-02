KLAR FOR NYE REISER: Ingrid Landmark Tandrevold stiller til start under de kommende verdenscupkonkurransene. Her fra ankomst Gardermoen forrige torsdag.

Tandrevold klar til å konkurrere igjen: − Ikke vært kjempebekymret

Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold (25) er klar for konkurranser igjen etter at hun ble sendt hjem fra OL.

– Jeg skal stille til start i de kommende konkurransen i verdenscupen, sier Tandrevold til VG onsdag.

Dermed ser det ut til at hun gjør comeback på sprinten i Kontiolahti lørdag 5. mars.

Det var under OL-jaktstarten at Tandrevold gikk på en smell da hun var på vei mot sin første OL-medalje, og måtte ha legehjelp etter målgang.

For en uke siden ble hun sendt hjem fra mesterskapet, og ved ankomst på Gardermoen var beskjeden at hun skulle til undersøkelser om hva som hadde skjedd.

– Det kommer vi aldri til å finne ut av. Det er umulig å gå tilbake tid og få svar på det. Det jeg vet er at helsen min er klarert for de neste rundene. Det er jeg veldig glad for, sier Tandrevold.

25-åringen forteller at hun hadde troen på at hun skulle rekke verdenscupen i Kontiolahti da hun var på flyet hjem fra Kina.

– Jeg føler jeg er ganske optimistisk på egne vegne, så jeg har ikke vært kjempebekymret, sier Tandrevold.

Etter hjemkomst var hun tilbake i trening «ganske raskt», og forteller at det var godt å tenke på andre ting enn vinterlekene i Beijing.

– Det var utrolig godt å komme seg ut av OL-bobla, og hjem til familie, venner og kjæresten. Tilbake til et litt vanlig liv, der andre ting enn medaljer står i fokus, sier hun.

Hjemmefra kunne hun se at Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland tok henholdsvis sølv og bronse på den avsluttende fellestarten i OL.

Selv om Tandrevold gjerne skulle stått på startstreken der selv, gledet hun seg over det lagvenninnene fikk til.

– Det var veldig gøy, sier hun.

– Nå er jeg bare veldig glad for at jeg kan konkurrere, og forhåpentligvis kan jeg avslutte sesongen foran et fullsatt Holmenkollen i solskinn.

Verdenscup-rennene i finske Kontiolahti føles av nye konkurranser i Otepää den påfølgende helgen, før verdenscupsesongen avsluttes i Holmenkollen 17. til 20. mars.